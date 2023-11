"Al Newcastle le han robado": el penalti "vergonzoso" que salva al PSG de Luis Enrique

El PSG salió de un serio apuro en la Champions League gracias al árbitro Szymon Marciniak. El penalti señalado contra el Newcastle en el minuto 96, tras haber añadido ocho, salvó a Kylian Mbappé y compañía con un resultado final de 1-1. Los parisinos todavía no están clasificados para octavos de final, pero vuelven a depender de sí mismos.

A las puertas del último minuto del descuento, Marciniak pitó penalti por una supuesta mano de Tino Livramento dentro del área. La repetición mostró con claridad que el balón venía rebotado de su cuerpo, pero igualmente el colegiado señaló la pena máxima ante la protesta de los del Newcastle. Mbappé marcó y salvó a su equipo de la agonía en el último respiro.

Todo el trabajo realizado por el Newcastle en el Parque de los Príncipes se fue por la borda a causa de una decisión arbitral que da la vuelta al mundo. El colegiado polaco, que pitó las últimas finales del Mundial de Qatar -entre Argentina y Francia- y de la Champions League -entre Manchester City e Inter de Milán- es el foco de las críticas este miércoles en Inglaterra.

[El Barça se aferra a Joao Félix para remontar ante el Oporto y cerrar su pase a octavos de Champions]

Eddie Howe, entrenador del Newcastle, se resignaba: "No puedo decir lo que pienso internamente", dijo. "Para ser honesto todavía lo estoy asimilando. No tuvimos suerte al final, creo que no fue penalti... Lo que la repetición no enseña es la velocidad con la que produce la acción. Golpea primero en el cuerpo, esa es la clave. Si golpeara primera en el brazo seguiría pensando que no es penalti, pero quizás podría llevar razón, pero cuando toca primera en una parte de su cuerpo y luego sus manos están abajo no es penalti. No nos debería haber costado el partido", añadió el técnico en la cadena TNT.

Luis Enrique, favorecido en esa acción, era todo lo contrario en sus declaraciones: "Esto es fútbol, no es baloncesto. Somos uno de los equipos que más goles marca de Europa, no hay ninguna duda. Un día no quiere entrar el balón y esto es lo que pasa. Es como el guion de una película de terror, pero espero pasar como primero de grupo", señaló tras el encuentro.

La mano pitada a Livramento en el PSG - Newcastle

Varias leyendas y exjugadores del Newcastle estallaron en redes sociales por el penalti señalado en contra de su equipo. Alan Shearer, Michael Owen o Jermaine Jenas calificaron como "desgarrador" el resultado final y hablaron de "una de las decisiones más vergonzosas" de los últimos tiempos.

"Hazme un maldito favor, hombre. Qué montón de mierda... Una magnífica actuación de todos los jugadores no debería verse arruinada por una decisión desagradable", señaló Shearer.

"Desgarrador. Nunca en un millón de años eso es penalti. Estamos más lejos que nunca de aplicar coherencia a la regla de las manos en el fútbol", apuntó Owen

"¿Qué debe hacer Livramento con sus brazos? ¿Envolverlos alrededor de su espalda? Estoy furioso", se preguntó Jermaine Jenas. Y añadió: "Cuando miras esa decisión, es una de las decisiones más vergonzosas que he visto en mucho, mucho tiempo. Estoy furioso, de verdad. Existe esa sensación de que te han engañado".

Jugadores del PSG y el Newcastle protestan a Marciniak Reuters

Más furiosos, incluso, se mostraron en televisión varios comentaristas. Ally McCoist dijo: "Eso nunca es un penalti. Si en la competición de clubes más importante del planeta se lanzan penaltis por eso... ¡Es una vergüenza! Al Newcastle le han robado". "¿Cómo diablos es eso un penalti para el PSG? Es ridículo", añadió Gary Lineker.

¿Por qué se pitó el penalti?

De acuerdo con las reglas del juego, a la hora de decidir una decisión sobre una mano en un partido de fútbol, los árbitros tienen tres consideraciones clave:

- Si se trata de una "acción deliberada" por parte del jugador, es decir, ha movido el brazo hacia el balón;

- La proximidad del jugador al balón y la velocidad con la que le golpea en el brazo/mano;

- Si la mano o el brazo está en "una posición antinatural", es decir, lejos del cuerpo.

En el caso de la mano de Livramento, el árbitro consideró que, aunque no fue intencionado y el defensa del Newcastle no pudo reaccionar con la suficiente rapidez, su brazo estaba en una posición antinatural.

Sigue los temas que te interesan