Tensión en el Newcastle: Trippier se encara con sus aficionados tras la derrota ante el Bournemouth

El exjugador del Atlético de Madrid y ahora capitán del Newcastle, Kieran Trippier, fue protagonista este sábado de una de las imágenes de la jornada en la Premier League. El defensor inglés se encaró con sus aficionados tras la derrota de su equipo por 0-2 ante el Bournemouth.

El suceso tuvo lugar tras la conclusión del partido. Trippier se acercó a los hinchas del Newcastle desplazado hasta el Vitality Stadium y no dudó en intercambiar con ellos su opinión: "¿Los muchachos no están dando nada? ¿Cuántas lesiones tenemos?", pronunció el británico dando explicaciones sobre la derrota de su equipo. Y es que ''Las Urracas' llegaban a la cita con once bajas.

Finalmente, el compañero de Trippier, Joelinton, se acercó y alejó al inglés de la multitud. La escena no pasó a mayores y ambos futbolistas se encaminaron hacia el túnel de vestuarios.

“¿Cuántos lesionados tenemos?”



Esta fue la interacción de Kieran Trippier con un aficionado del Newcastle. Hoy han perdido 2-0 contra el Bournemouth.



🎥 @nufcmanna pic.twitter.com/DP5so8GJVP — La Media Inglesa (@LaMediaInglesa) November 11, 2023

El baremo de la exigencia del Newcastle ha subido, y los aficionados han recuperado ambiciones que ya no creían conocer. Lo que lleva a episodios como el vivido el sábado en el campo del Bournemouth.

El conjunto inglés es séptimo en la Premier League con 20 puntos, pero está a tan solo cuatro de la Champions. La temporada, en términos generales, está siendo buena, pero el listón está muy alto después de la espléndida cuarta plaza la temporada pasada. En Europa, se encuentran últimos de grupo en la Champions a falta de dos jornadas. Sin embargo, tienen el liderato a dos puntos por lo que aún siguen vivos en la competición.

Los de Eddie Howe están acusando el hecho de jugar partidos prácticamente cada tres días y eso les ha llevado a tener tantas lesiones. Además, el varapalo de Sandro Tonali, que fue el fichaje estrella del verano y que no podrá jugar en todo el verano debido a su sanción por apuestas deportivas, ha hecho mucho daño.

