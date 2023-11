Grimaldo, el niño que dejó el Barça para triunfar y convertirse en el lateral más en forma del mundo

Alejandro Grimaldo está en el mejor momento de su carrera. A sus 28 años ha explotado de forma definitiva y ha conseguido mostrar el nivel que se le presuponía cuando era considerado como uno de los mayores talentos de La Masía. Ahora, en el Bayer Leverkusen parece haber encontrado su hábitat ideal y su gran rendimiento ha sido recompensado con su primera convocatoria con la selección española.

La carrera de Grimaldo no ha sido fácil. El futbolista valenciano despuntó fichó en 2008 por las categorías inferiores del Barça y allí comenzó una progresión imparable. Fue referente y capitán del filial azulgrana, pero nunca llegó a disputar ningún encuentro con el primer equipo.

En la temporada 2015-2016 tomó una decisión arriesgada: abandonar el club de su vida. A sus 21 años Grimaldo decidió salir del Barça e intentar hacerse un nombre en el fútbol lejos de España. Tampoco se fue muy lejos, recaló en el Benfica. Allí se convirtió en un ídolo.

[Aleix García, Grimaldo, Riquelme y Remiro, principales novedades en la lista de De la Fuente]

Completó ocho temporadas en el club lisboeta donde alcanzó la cifra de 300 partidos jugados. Anotó 19 goles, repartió 51 asistencias y conquistó nueve títulos. Sus actuaciones en Portugal, a pesar de no ser una de las principales ligas europeas, le sirvieron para llamar la atención de grandes clubes. Sin embargo, quien se acabó llevando el gato al agua fue el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Lo hizo gratis, adelantándose a todos y firmando un contrato con el lateral español por cuatro temporadas.

Pieza clave

Grimaldo dejó Portugal este verano y puso rumbo a Alemania. Sustituía uno de los dos clubes más grandes del país luso para jugar en una Bundesliga dominada con puño de hierro por el Bayern de Múnich. Además, dejó la Champions para disputar la Europa League.

Sin embargo, lo que podría parecer una decisión un tanto arriesgada ha acabado siendo posiblemente la mejor de su carrera deportiva. Desde su primer partido se hizo un hueco en el once y ahora mismo es una de las piezas imprescindibles del esquema de Xabi Alonso. Un equipo, el Bayer Leverkusen que está siendo la mayor sorpresa del fútbol europeo.

Grimaldo, en un partido con el Leverkusen REUTERS

Tras dieciséis partidos disputados alemán todavía no sabe lo que es perder. Es más, quince de ellos se han saldado con victoria y el choque restante fue un empate a dos frente al Bayern de Múnich. Unos registros escandalosos que le han colocado líderes en la Bundesliga y que le han permitido sellar de forma matemática su clasificación a la siguiente ronda de la Europa League.

Este rendimiento sobresaliente del Leverkusen va de la mano de un Álex Grimaldo que está asombrando al mundo. Y es que el lateral zurdo ha explotado su faceta como goleador. En la Bundesliga suma 5 goles y 4 asistencias, unos números que ningún jugador de su posición ha logrado este curso. Con su estado de forma actual podría ser considerado como uno de los mejores laterales del mundo.

El premio de la Selección

Las actuaciones de Grimaldo en el fútbol alemán y en la Europa League no han dejado indiferente a Luis de la Fuente. El seleccionador español apostó por él en lugar de Balde en la convocatoria de este viernes cumpliendo así el sueño de ser llamado por primera vez con la selección española.

"Aunque el esquema del Leverkusen es diferente, se adapta a todo. Lo he tenido en la sub-19 y puede desempeñar a la perfección la posición de lateral izquierdo. Tiene otras facetas que nos ofrecen muchas más posibilidades a nosotros", afirmó De la Fuente al ser preguntado por el lateral español.

Con esta convocatoria, Grimaldo consigue el premio que tanto tiempo ha estado buscando. El objetivo que lleva persiguiendo desde que se arriesgó a dejar un club como el Barça y salir después de la 'zona de confort' que era el Benfica para probar una nueva experiencia en Alemania.

Feliz y muy ilusionado por cumplir un sueño con mi primera convocatoria con la @SEFutbol 🇪🇸 Agradecido a familia, compañeros, entrenadores, aficionados y a todas las personas que me han apoyado y ayudado a lograr este objetivo. ¡#VamosEspaña! ❤️ pic.twitter.com/prH0GlpYwM — Alejandro Grimaldo (@grimaldo35) November 10, 2023

El futbolista valenciano tendrá la oportunidad de debutar con España el próximo jueves 16 de noviembre ante Chipre o el 19 frente a Georgia. Lo normal es que tenga minutos ya que la Selección está clasificada para el Europeo y De la Fuente querrá probar la manera en la que se desenvuelve Grimaldo en una línea defensiva de cuatro hombres.

Hasta el momento, el paso de Álex Grimaldo por las diferentes categorías de la Selección ha sido efímero. Ha jugado dos encuentros con la sub 16, ocho con la sub 17, nueve con la sub 19 y tan solo dos con la sub 21. De hecho, su último compromiso con los colores de España fue el 1 de septiembre de 2016 ante San Marino en un encuentro de clasificación para la Eurocopa sub 21.

Sigue los temas que te interesan