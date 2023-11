El VAR desata una oleada de críticas: de la gran rajada de Arteta a la desesperación de Aspas

La llegada del VAR al fútbol hace unas temporadas parecía que iba a dar carpetazo a que continuase la polémica dentro de los terrenos de juego. Sin embargo, eso no ha sido así y las críticas hacia su uso no paran de crecer. De hecho, cada fin de semana se pone en duda su uso, ya que sea por parte de los clubes, los jugadores o los entrenadores.

Los últimos casos se han dado en la liga española y en la liga inglesa. En nuestro país, ha sido el Celta de Vigo en último en quejarse por su uso. A través de su entrenador, Rafa Benítez, y de su jugador franquicia, Iago Aspas, el conjunto gallego ha mostrado una vez más su malestar tras lo ocurrido frente al Sevilla.

El '10' del Celta se mostró muy contundente en los micrófonos una vez finalizó su partido. "Siempre cae la balanza del mismo lado. Hoy que nos podían favorecer, va al VAR a verlo cuando lo ha visto España entera", declaró el delantero nada más acabar. Además, dejó una imagen insólita, fruto de la frustración, al tirar el monitor del VAR al terminar el duelo.

Todo vino precedido por una acción en el último minuto del partido frente al Sevilla. Hernández Hernández, colegiado del partido, acudió al monitor y, pese a haber señalado penalti en primera instancia de Jesús Navas a Douvikas, acabó desdiciéndose tras revisar las imágenes.

Una decisión que hizo que Iago Aspas estallase tras el partido. A ello, se le unieron las palabras de Rafa Benítez, técnico celeste, que tiró de ironía para mostrar su perplejidad ante lo ocurrido. "Creo que ahora lo que hay que incorporar al VAR es un físico para que mida la fuerza, para saber qué es fuerte y qué no es fuerte, qué es suficiente y qué no lo es, y que sea el físico el que decida, porque me ha parecido sorprendente que el árbitro haya dado penalti y que luego, después de ir a ver la jugada, te das cuenta de que se está hablando de la intensidad", recalcó en la sala de prensa.

Arteta estalla en Inglaterra

Otra de las imágenes de la jornada llegó en el enfrentamiento entre el Newcastle y el Arsenal. El primero de ellos se llevó la victoria frente a los 'gunners' gracias a un polémico gol de Anthony Gordon mediada la segunda mitad. Un triunfo que estuvo rodeado de controversia por la actuación del VAR.

El gol del Newcastle al Arsenal es INÉDITO 😮 Un gol que va a pasar a la HISTORIA porque se revisaron en el VAR... ¡HASTA 4 ACCIONES! 😳



❌ No salió el balón

❌ No hubo falta de Joellinton

❌ No hubo mano de Joellinton

❌ No hubo fuera de juego de Gordon#PremierLeagueDAZN ⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/lWGfqUuNs7 — DAZN España (@DAZN_ES) November 4, 2023

De hecho, Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, se mostró muy contundente tras finalizar el partido y cargó duramente contra el VAR. "Es vergonzoso lo que pasó, cómo se da validez a este gol en la Premier League, la liga que decimos que es la mejor del mundo. He estado 20 años en este país y hoy me siento avergonzado. Es una vergüenza y hay demasiado en juego aquí", declaró el técnico español.

"El VAR no está ni cerca del nivel que esta liga necesita tener y la forma en que se compite en esta liga. No es lo suficientemente bueno. Estoy harto. Así es como me siento. Estoy harto de ser parte de esto", sentenció Arteta. Unas quejas que llegaron porque el gol de Gordon contra su equipo fue revisado hasta tres veces desde el VAR, algo que enfadó considerablemente al técnico.

