Las primeras claves del calendario del Mundial 2030: inicio el 8-9 de junio y final el 21 de julio

Después de conocerse las sedes que albergarán el Mundial de 2030, poco a poco están saliendo a la luz más detalles sobre el evento que paralizará al mundo ese año. Con muchas cosas por definir, la FIFA ha mostrado un primer esbozo de calendario de una competición que se iniciará el 8 o 9 de junio con los llamados partidos inaugurales de Uruguay, Argentina y Paraguay en Montevideo, Buenos Aires y Asunción.

Un torneo que se alargará hasta el 21 de julio, es decir, 45 días después del primer choque de una Copa del Mundo que se jugará en tres continentes y seis países. Sin duda, será el Mundial más largo de la historia.

Tras estos primeros encuentros en Sudamérica tendrá lugar la ceremonia inaugural del Mundial. Será el 13 o 14 de junio, pero todavía no se conoce cuál será la sede en la que se llevará a cabo. Esto supondrá que la Copa del Mundo no comenzará con el gigantesco show que se suele montar en cada edición, pero no es de extrañar que tanto Argentina, Uruguay y Paraguay hagan un pequeño acto.

En el comunicado lanzado por la FIFA se ha resuelto también una de las dudas que quedaban sin resolver. El organismo aclaró que todos los países, incluidos los sudamericanos, tienen su billete asegurado para la edición del 2030. Paraguay, Argentina, Uruguay, Marruecos, Portugal y España ya están clasificados para esta cita en calidad de anfitriones del torneo.

Argumentaron la inclusión de Argentina como primer campeón del mundo y de Paraguay en reconocimiento al papel de ese país como sede de la CONMEBOL, la primera y única confederación existente cuando se celebró la edición de 1930.

El calendario del Mundial

- Sábado - domingo 8-9 de junio de 2030: ceremonia de celebración del centenario y primeros partidos de Uruguay (en Montevideo), Argentina (en casa) y Paraguay (en casa).

- Jueves - viernes 13-14 de junio de 2030: ceremonia de apertura y partido(s) inaugural(es) de la Copa Mundial de la FIFA 2030.

- Sábado - domingo 15-16 de junio de 2030: primeros partidos de las demás selecciones de los grupos de Uruguay, Argentina y Paraguay.

- Viernes - sábado 21-22 de junio de 2030: segundos partidos de todas las selecciones de los grupos de Uruguay, Argentina y Paraguay.

- Domingo 21 de julio de 2030: final de la Copa Mundial de la FIFA 2030.

