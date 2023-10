Guti impresiona a todos con su gran cambio físico: "Entreno a tope, he ganado ya 10 kilos de músculo"

José María Gutiérrez 'Guti' siempre fue un futbolista diferente. Un talento único e incomprendido. Un genio con un carácter indomable. Y uno de los mejores pasadores de la historia del fútbol. Sin embargo, el madrileño hace ya muchos años que se apartó de los terrenos de juego y que se inició en una nueva vida.

Primero tocó el palo de los banquillos, pero tras no tener mucha suerte, se centró en su etapa en la televisión. Además de ser tertuliano de algunos programas de fútbol, ejerce de manera regular como analista y comentarista en las retransmisiones de los partidos de La Liga del Real Madrid en la cadena DAZN.

Sin embargo, Guti tiene otros proyectos en marcha en estos momentos y uno de ellos está centrado en su físico. Durante su carrera profesional no destacó por su fortaleza ni por su enorme capacidad de resistencia. O al menos estas no lo hicieron por encima de su calidad técnica y de su visión de juego. No obstante, eso ha cambiado ahora con el nuevo Guti, ese que se machaca en el gimnasio de manera incansable.

El impresionante cambio físico de Guti

Guti es otro. Al menos, de aspecto exterior. El exfutbolista del Real Madrid y de la selección española siempre destacó por su imagen de jugador espigado y por su talento con la pelota en los pies. Sin embargo, su cuerpo ahora ha cambiado y mucho. Tal y como muestra en sus redes sociales, el icónico '14' se está machacando en el gimnasio de manera muy concienzuda.

Tanto es así que se ha unido a la lista de exjugadores que cambian de manera total su físico como antes lo hicieron José Mari o Fernando Torres. De momento, el progreso del nuevo Guti, más fornido y musculado, con brazos más grandes y con un tórax muy diferente a su etapa como jugador, va por buen camino.

A sus 47 años, Guti utiliza todo el conocimiento sobre el cuerpo humano y el ejercicio físico que adquirió durante sus años como futbolista profesional para ahora centrarse en su cuerpo. Además, trabaja casi todos los días con un preparador personal sin dejar de lado el cardio. Y los resultados son más que notorios.

El exjugador confiesa en una entrevista con Men's Health cuáles han sido los cambios que ha introducido en su nueva vida para darle duro a las pesas y poder transformar su cuerpo de manera rápida y segura: "Me he puesto un gimnasio en casa, estoy entrenando a tope, la verdad, sobre todo pesas, con cardio tres veces a la semana, he ganado ya 10 kilos de músculo, pasando de 80 a 90, y ese es mi proceso ahora mismo".

Guti explica que dejar el fútbol le pasó factura, ya que no fue capaz de gestionar el enorme cambio que suponía para su vida. Pasó de hacer deporte todos los días a una altísima intensidad a no tener una motivación clara para ello. Y tras dejarse ir, en cierto modo, ha recuperado las ganas para volver a ponerse en forma. Tanto que ya deslumbra con su nuevo aspecto.

"Sabes lo que pasa, al final uno cuando deja el fútbol se vuelve un poco sedentario, deja de moverse, acostumbrado a entrenar todos los días, y al final también lo echas de menos. Tengo ya casi 47 años, intentas dentro de tu edad hacer el máximo ejercicio posible para encontrarte bien físicamente".

La leyenda del Real Madrid se ha tomado muy en serio su nueva vida y por eso quiere machacarse al máximo para cada vez sentirse y verse mejor. Por ello, espera seguir recogiendo en los próximos meses los frutos de ese esfuerzo entre hierros y una alimentación muy cuidada.

"Llevo tres meses más o menos bien, haciendo un gran cambio, entrenando mucho, me han dicho que voy a estar a tope en diciembre, todavía no lo veo, más para junio. Y quiero que sea una sorpresa".

El exjugador y ahora comentarista se ha tomado tan en serio su nueva vida que incluso ha cambiado su forma de comer y trabaja con un nutricionista casi a diario para poder crear una dieta equilibrada y que le permite aguantar el desgaste que ahora tiene: "Pescado, carne, verduras, de todo, pero mucho, cinco o seis veces al día. Tengo un nutricionista que me echa un cable, y estoy tomando proteínas, creatina en fases, crema de arroz, todo muy controlado y necesario". Es el nuevo Guti.

