Arnau Puigmal, jugador del Almería, detenido por conducir con un carnet no homologado

Malas noticias para Arnau Puigmal, jugador de la UD Almería. El joven futbolista del conjunto indálico ha sido detenido en la mañana de este jueves. Todo se debe a que conducía con un carnet no homologado, una acción que podría constituir un delito de seguridad vial.

Por dicho motivo, la Policía Nacional ha detenido y ha puesto a disposición jugador al centrocampista catalán. De esta manera, Puigmal ha sido conducido en un furgón policial hasta la Ciudad de la Justicia de Almería. Esto se debe a una requisitoria procedente de Cataluña que sido notificada en el Juzgado de Instrucción número 4 de Almería, según ha dado a conocer la Agencia EFE.

El motivo de enviar esta requisitoria se debe a que puede haber un posible delito contra la seguridad vial. El jugador ha estado utilizando un carnet de conducir expedido en otro país, un documento que no sería válido dentro de las fronteras de nuestro país.

La gran incógnita está en saber si la Fiscalía acusará o no al jugador de la Unión Deportiva Almería. Si no, el castigo se resolvería a mediante una sanción administrativa. Hasta el momento, su club no se ha pronunciado ni ha emitido comunicado alguno sobre la situación del futbolista ni en su página web ni en sus redes sociales.

La trayectoria del jugador

Arnau Puigmal dio sus primeros pasos en la cantera del Espanyol antes de dar el salto al fútbol europeo. Debido a su proyección internacional, el centrocampista decidió poner rumbo a la Premier League para enrolarse en las filas del Manchester United, uno de los clubes más potentes del mundo.

En la cantera del conjunto mancuniano, continuó desarrollando y llegó a jugar con el equipo sub21. Tras varios años en Inglaterra, decidió regresar al fútbol español para seguir desarrollando su carrera deportiva. El Almería consiguió hacerse con uno de los jugadores con más proyección, ya que ha sido internacional sub19 en numerosas ocasiones, y ha comenzado su tercera temporada en el club indálico.

Sin embargo, en este arranque, Arnau Puigmal no ha comenzado contando con la confianza de Vicente Moreno, que recientemente ha sido destituido por los malos resultados, y apenas ha conseguido sumar minutos sobre el terreno de juego. Apenas ha disputado 88 minutos en el césped en los cuatro encuentros que ha jugado.

