Polémica tras el Mallorca - Barcelona por la presencia de gogós y bailarinas en los palcos de Son Moix

El empate del pasado lunes entre el RCD Mallorca y el FC Barcelona ha quedado en un segundo plano tras la aparición de unas polémicas imágenes. Durante la disputa del encuentro, numerosos aficionados del conjunto bermellón han llenado las redes sociales de vídeos donde se pueden ver a numerosas gogós bailando en los palcos vip del estadio.

Una situación que ha desatado la controversia entre los seguidores del Mallorca, que se han mostrado muy críticos con lo sucedido el pasado lunes en las instalaciones del club. Varias personas captaron como en las zonas vip del fondo norte había un espectáculo de bailarinas ante la atenta mirada de los allí presentes.

Estas imágenes han comenzado a hacerse virales, ya que mientras se reproducían los bailes el conjunto local consiguió rascar un empate frente al hasta entonces líder de la competición liguera. Según ha publicado el Diario de Mallorca, tras ponerse en contacto con el dueño de la empresa de eventos, este espectáculo era "algo consensuado con el club".

I això de tenir gogós a sa VIP??? pic.twitter.com/s9GFkkdQiF — Mallorquinista (@CantaToni) September 28, 2023

Esto se debe a que el RCD Mallorca ha decidido, desde la llegada de su nuevo propietario, de dinamizar la experiencia de los usuarios en la zona vip del fondo norte. Para ello, han decidido apostar por espectáculos musicales y con bailarinas, buscando atraer a numerosos aficionados, según explica el medio Ultima Hora.

Por otro lado, la empresa promotora de estos servicios ha querido defenderse de las acusaciones. "Los campos se están transformando en esto. En América hay cheerleaders durante la previa y mucho más espectáculo", reseñaba Leonardo Melucci, dueño del restaurante El Presuntuoso, al Diario de Mallorca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ariana Suarez (@arianasuarezclinic)

"Esto es arte, es espectáculo. El campo se ha hecho para que se hagan cosas", agregaba el dueño al citado medio tras recalcar que buscaban poner en marcha actividades "más allá del fútbol".

Sin embargo, las redes sociales se han llenado de mensajes en su contra. "Menuda imagen que damos. No sé en qué momento pensaron que poner gogós en un puñetero partido de fútbol era buena idea. Aunque no lleve la explotación del local en Mallorca, cosas como estas no deberían permitirse", indica un usuario.

"En tiempos post Rubiales, cuando el sentimiento mayoritario está detrás del #SeAcabó, no sé si esta es la imagen machista, casposa y retrógrada que quiere comunicar al mundo el RCD Mallorca", apunta otro.

[El Barcelona tropieza en Son Moix ante un combativo Mallorca liderado por Muriqi]

El empate del Mallorca

Este lunes el FC Barcelona, que llegaba como líder al Estadio de Son Moix, se encontró con un gran Mallorca y no pudo sumar tres puntos que, a la postre, le costarían la primera plaza. Esto se debe al gran planteamiento que propuso Javier Aguirre sobre el césped y al que acabó sucumbiendo el conjunto culé.

Los goles de Abdón Prats y Vedat Muriqi sirvieron al Mallorca para infringirle su segundo pinchazo al Barça. Ni los goles de Raphinha ni de Fermín López bastaron a los de Xavi Hernández para sumar tres puntos.

Sigue los temas que te interesan