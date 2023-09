La rajada de Iñaki Williams contra Bordalás: "Todos le tenemos calado, sabemos a qué juega"

El partido de la séptima jornada de La Liga que disputaron el Athletic Club y el Getafe se vivió con mucha intensidad en el campo. El choque tuvo de todo, goles, expulsiones, un alto voltaje y hasta una polémica final con el llamativo enfrentamiento entre Iñaki Williams y José Bordalás que terminó con el técnico del Getafe expulsado.

Todo sucedió en los instantes finales del encuentro. Con el 2-2 en el marcador y el Athletic buscando los tres puntos ante su afición, un futbolista del Getafe se tiró al césped con unas molestias físicas como pretexto, algo que en el Athletic no se terminaron de creer.

Aquello pasó muy cerca de la banda, a la altura del banquillo del Getafe, y por allí acudió Iñaki Williams. El delantero del Athletic le recriminó este tipo de actitudes a José Bordalás, entendiendo que su equipo estaba perdiendo tiempo, y a partir de ahí se montó una gran nube de jugadores que se enzarzaron en una agria discusión.

😡 @Williaaams45 carga contra Bordalás:



💥 "Me parece una vergüenza que se pierda tiempo así, esto no es fútbol"



💥 "Sé que es cosa de él, todos en Primera División le tenemos calado. Sabemos a qué juega su equipo"



📺 #LaLigaEnGol pic.twitter.com/z0dUeKIG74 — GOL PLAY (@Gol) September 27, 2023

El propio Iñaki Williams habló claro al término del choque y no se mordió la lengua con lo que pensaba sobre el juego del Getafe y lo que propone Bordalás como técnico: "Le tenemos calado en Primera División y sabemos cómo juega su equipo. Es lícito, pero a muchos no nos gusta", dijo en unas duras declaraciones el delantero.

Esto reabre el eterno debate, muy focalizado desde hace tiempo precisamente en la figura de José Bordalás, sobre el estilo de juego del Getafe y las constantes pérdidas de tiempo. "Me parece una vergüenza que se pierda tiempo así. Esto no es fútbol, no forma parte del fútbol", insistió el delantero del Athletic Club.

👏🏽 Gran gesto de @Williaaams45



💥 El delantero intentó calmar a un sector de la afición que cantaba 'A Segunda'



📺 #LaLigaEnGol pic.twitter.com/wn0trn6RtB — GOL PLAY (@Gol) September 27, 2023

Eso sí, Williams se arrepintió de la manera que tuvo de afearle el juego a Bordalás: "No me siento orgulloso por lo que he hecho", dijo. Además, el ariete también quiso poner calma y pidió a la afición del Athletic que se callara cuando una parte de la grada empezó a cantar "A Segunda" al Getafe.

La respuesta de Bordalás

El entrenador del Getafe terminó siendo expulsado en ese lance en el que se enzarzó con Iñaki Williams en los últimos instantes del partido. Eso sí, el técnico quiso también dejar clara cuál era su postura y habló para la televisión una vez que se hubo terminado el encuentro.

"Varios jugadores me han insultado gravemente. Eso no se puede permitir. Yo sólo les he dicho que a callar, y me han expulsado. No se puede explicar, no lo entiendo", comentó el preparador del Getafe, que ahora tendrá que cumplir sanción y estar alejado de los banquillos durante unos partidos.

Sigue los temas que te interesan