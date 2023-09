Mapi León y Guijarro, fieles a su renuncia: así queda el grupo de 'las 15' en plena crisis de la RFEF

A dos días de cumplirse un año de la conocida crisis de 'las 15', la Selección española femenina sigue siendo un polvorín. Con estrella de campeona del mundo en el pecho incluida. El 'caso Rubiales' y la lucha por conseguir cambios reales en la Federación Española de Fútbol (RFEF) mantienen vivo el conflicto.

Dos jugadoras, Mapi León y Patri Guijarro, abandonaron este miércoles la concentración en Oliva de la Selección, que este jueves emprende el viaje a Suecia sin ellas. La razón es que las dos formaban parte del grupo que renunció al combinado español en su día y nunca volvieron a declararse convocables.

Mapi y Guijarro se mantuvieron fieles a unos ideales que las dejaron sin ir al Mundial. No aceptaban estar en una Selección con Jorge Vilda en el cargo de seleccionador y con el respaldo de Luis Rubiales. Por ello no cambiaron su versión, aceptando no ir a un torneo en el que España, representada por 23 de sus compañeras, se convirtió en campeona del mundo.

[Las 7 horas en que la Selección femenina logró todo: del "fue un error" de Tomé al mediador Francos]

Y tras el Mundial nada cambió, sino que además se confirmaba lo que ellas y el resto denunciaban que venía ocurriendo en la RFEF. No se sentían en un lugar "seguro". Lo que era totalmente inesperado es que sus nombres volvieran a aparecer en la primera lista de la Selección tras el Mundial y en plena crisis tras la renuncia de las 23 campeonas y otras 6 futbolistas, además del grupo 'rebelde' inicial.

Por imperativo legal, Mapi y Guijarro se presentaron este martes en el aeropuerto de Manises (Valencia) para dirigirse a Oliva. Allí formaron parte de la reunión con el CSD y la RFEF y, con el compromiso del secretario Víctor Francos de que no habría sanciones para quien abandonara la concentración, cogieron las maletas horas más tarde. "No han sido las formas de volver y no estamos en condiciones", dijeron ante los medios.

Patri Guijarro y Mapi León hablando ante los medios de comunicación EFE

Mapi León y Patri Guijarro renunciaron y no se declararon convocables más adelante que entraron en la lista de Montse Tomé esta semana, igual que la guipuzcoana Amaiur Sarriegi. Hay que añadir de alguna manera a Claudia Pina, en su misma condición, pero que fue llamada también en este parón la sub23. Ellas y otras tres más de 'las 15' (Lola Gallardo, Ainhoa Moraza, Nerea Eizagirre) vieron el Mundial por televisión por decisión propia.

El resto sí llegó a enviar un correo a la RFEF declarándose convocables para el Mundial. Unas fueron llamadas por Jorge Vilda y otras no, a priori por decisión técnica. Las que fueron al Mundial y se llevaron el oro son Aitana Bonmatí, Ona Batlle y Mariona Caldentey. Y las que se quedaron sin ir: Lucía García, Laia Aleixandri, Leila Ouahabi, Sandra Paños y Andrea Pereira. Lucía y Laia han sido llamadas por Tomé.

Y hay tres jugadoras más a tener en cuenta en esta historia. Ellas no firmaron la carta, pero sí apoyaron a las amotinadas iniciales y ganaron el Mundial. Son Alexia Putellas -de baja por lesión en aquel entonces-, Irene Paredes -la capitana en ese momento- y Jenni Hermoso -ausente en las dos convocatorias anteriores-.

"Me joderá no ir, pero hay unos valores que están por encima" Mapi León, en junio sobre renunciar al Mundial

Volviendo a Mapi y Guijarro, ellas fueron las que en público se mostraron más reivindicativas durante las semanas previas al Mundial, mientras algunas compañeras sí se mostraban dispuestas a regresar a la Selección tras informar a la RFEF de ello.

"Hay cosas que se tienen que cambiar y, si no se cambian, no se irá al Mundial. Me joderá no ir, pero hay unos valores que están por encima", dijo Mapi al acabar la temporada. "Hoy por hoy no", sostenía también Guijarro nada más ganar la Champions con el Barça, y así se mantuvo.

Para ellas y el resto de las que no estuvieron en Australia y Nueva Zelanda tuvo un mensaje de recuerdo Rubiales, el ahora dimitido presidente de la RFEF tras la polémica del beso a Jenni Hermoso: "Nosotros siempre hemos estado pendientes de los que han estado con nosotros, de los que aman el país. Hemos olvidado a los que tienen resentimiento y que no suman, que son pocos", indicó tras la victoria de semis. "Desde la Federación hemos hecho un ejercicio de reconstrucción con las que han querido estar siempre. Se ha hecho un esfuerzo muy grande para crecer. Estas mujeres tienen lo que se merecen", añadía.

Ahora de esa Federación de la que sacaba pecho su expresidente quedan cenizas, o mejor dicho quedarán cuando se hagan todos esos cambios que exigían las jugadoras y que ya están en curso. El cese de Andreu Camps como secretario general ha abierto la veda de las salidas, que se seguirán produciendo en los próximos días para 'limpiar' el ente federativo del rastro de la 'era Rubiales'.

Unos cambios que abren, a su vez, la veda para ver ya sí en el futuro a jugadoras como Mapi León y Guijarro la camiseta de la Selección. De 'las 15', tres estuvieron en el Mundial, tres más viajarán este jueves a Suecia, una está en la Sub23 y hay dos que se han marchado. Las otras seis esperan acontecimientos. Algunas volverán, otras no. El objetivo es que al menos todas ellas quieran porque entonces se habrá cumplido el deseo de las jugadoras: hacer de la RFEF un lugar "seguro".

