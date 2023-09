Alexia lidera la revuelta de las futbolistas: el núcleo duro del grupo y el error de 'las 15' que no se repitió

A las 15:36 horas del viernes, Alexia Putellas subía a sus redes sociales el comunicado en el que 39 jugadoras de la Selección, incluida ella, exigían cambios en la Federación Española (RFEF) para sentirse "en un lugar seguro". La futbolista de Mollet del Vallès ejercía de líder adelantándose once minutos a la publicación de la nota por parte del sindicato FutPro.

De cabecera, Alexia escribió el ya famoso #SeAcabó, lema que ella misma impulsó cuando también fue la primera en lanzar un mensaje de apoyo a Jenni Hermoso. "Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo, compañera", escribía el pasado 25 de agosto después de que Luis Rubiales decidiera no presentar su dimisión en la Asamblea. El resto de jugadoras, no solo las campeonas, siguieron a Putellas con mensajes similares.

Alexia Putellas, doble Balón de Oro (2021 y 2022), se erige como la cabeza de la revuelta que pide la salida de personas de hasta cuatro áreas del organigrama de la RFEF. Internacional desde 2013 y presente en los tres Mundiales que ha disputado la Selección, es la figura central que quiere acabar con aquellos que "han tenido, incitado, escondido o aplaudido actitudes van contra la dignidad de las mujeres" en la Federación a lo largo de los años.

El origen del comunicado estuvo en una videollamada grupal, en la que estuvieron presentes las 23 campeonas del mundo y las 12 que se quedaron sin ser llamadas por Jorge Vilda tras el conflicto iniciado hace ya un año. Durante la semana, las jugadoras había dejado mensajes en público en diferentes actos o entrevistas. Algunos más suaves y algunos más contundentes, como el de Alexia en el Parlamento de Cataluña.

"Estamos aquí para quedarnos, para ayudar a las que vendrán, porque queda mucho camino por recorrer. Se ve con la grave situación que estamos afrontando en la RFEF y con los cambios que todas solicitamos para que ninguna mujer, dentro o fuera del fútbol, tenga que vivir más una situación de menosprecio, falta de respeto o abusos", decía Putellas el miércoles como explicación del movimiento #SeAcabó.

Con la dimisión de Rubiales y el despido de Vilda no bastaba y en esa línea se movían la mayoría del grupo. Solo dos jugadoras de la Selección, Claudia Zornoza y Athenea del Castillo, no firmaron el comunicado. La primera porque ya tenía decidida su retirada como internacional y la segunda porque entendía que las jugadoras no eran las designadas para llevar a cabo la transformación: "No podemos ejecutar estos cambios que pedimos", decía en una carta que publicó por su cuenta de madrugada.

El pensamiento de Athenea no estaba tan lejos del de otras de sus compañeras que sí firmaron el comunicado. Sobre todo las jóvenes. Son las veteranas, con Alexia al frente, las que conforman ese núcleo duro de la revuelta.

El error de 'las 15'

Se tardó en llegar a un consenso sobre qué comunicar y cómo hacerlo, pero había una premisa: no repetir el error cometido durante el cisma de 'las 15'. Este fue que, en el momento de dirigirse a la opinión pública para explicar el mail que envió cada una a la Federación solicitando no ser convocadas, faltó precisión a la hora de señalar los problemas que les afectaban a las jugadoras. El plantó se quedó a medio camino.

Entre las 15 jugadoras que iniciaron la protesta en la Selección en septiembre de 2022 no estaba Alexia. Ella no mandó el correo electrónico, pero porque estaba lesionada y no era convocable. Pero la jugadora del Barcelona sí colgó en sus redes sociales el mensaje del grupo, arropando el pensar de sus compañeras.

Con Jenni Hermoso, hace un año, pasó algo similar. La jugadora se había quedado fuera de las anteriores convocatorias y no mandó el mail. Sin embargo, emitió otro comunicado por su cuenta en el que denunciaba la situación como "insostenible". Irene Paredes, que entonces era la capitana, se quedó al margen haber representado en el proceso a sus compañeras.

Esta vez no valía un discurso templado. De ahí que en el comunicado del viernes sí se detallaran los cambios que habían solicitado y a qué áreas afectaban. No señalaron con nombres y apellidos, pero sí se concretó lo justo para que la gente entendiera cuáles eran sus demanadas. Esta vez sí estaban las firmas de Alexia, Jenni y Paredes.

Esperando la lista

Lo que no especificó la nota es si las 39 renunciaban o no a acudir a la Selección mientras no se llevaran a cabo los cambios. Esto dio paso a una fase de diálogo para comprobar qué jugadoras sí estaban dispuestas a entrar en la primera convocatoria de Montse Tomé, además de Athenea. También Sheila García, que no fue al Mundial por lesión y tampoco quiso firmar el comunicado de sus compañeras porque cree que sus derechos "se pueden defender con la misma fuerza sin tener que negar a mi selección".

Así se sigue esperando una lista que no puede tardar en ser anunciada. La fecha límite para iniciar la concentración en Las Rozas es el martes o el miércoles, dado que el viernes es el partido contra Suecia y antes hay que viajar hasta allí. España debuta en la Nations League -que reparte los cupos europeos para los Juegos de París- en menos de una semana sin saber qué equipo tendrá. Puede que sin Alexia y sin otras 38 futbolistas.

