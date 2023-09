Athenea explica por qué no firmó el comunicado: "No podemos ejecutar los cambios que pedimos"

Athenea del Castillo, una de las dos campeonas del mundo de fútbol que no firmaron el comunicado suscrito por 39 jugadoras exigiendo cambios en la estructura de la Federación Española (RFEF) anunció este viernes que no contempla renunciar a la selección por la cercanía de la Nations League y porque considera "satisfechas" una parte importante de sus demandas.

"Ante la cercanía de la disputa de la Nations League y teniendo en cuenta que una parte importante de nuestras demandas han sido satisfechas, no contemplo renunciar a la llamada de la Selección (...) Somos futbolistas, nos debemos a nuestra profesión y tenemos que cumplir con nuestro deber", dijo en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Del Castillo no ha firmado el escrito al igual que la también campeona del mundo Claudia Zornoza, que anunció horas antes su retirada de la selección española. Sí lo suscribieron sus 21 compañeras que lograron el primer título para su país en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda y otras dieciocho jugadoras profesionales.

La delantera del Real Madrid explica en su comunicado que está "totalmente de acuerdo" en denunciar "todo lo que sucedió" con Jenni Hermoso y también critica el comportamiento "totalmente fuera de lugar y lamentable" del expresidente de la RFEF de Luis Rubiales tras la final del Mundial .

"Por eso mismo, firmé un comunicado junto a 80 futbolistas más en las que condenábamos los hechos y en el que manifesté que no iría a la Selección si continuaba Luis Rubiales en su cargo. Tras ese escrito y los hechos posteriores que todos conocemos, Luis Rubiales y Jorge Vilda ya no están en la RFEF", recuerda la internacional española.

También apunta Athenea del Castillo que los cambios que exigen "tienen nombres" y considera que "la mejor forma de provocarlos o, al menos, iniciarlos" es desde dentro.

"Por supuesto que considero que son necesarios (los cambios), pero también soy consciente por la situación de incertidumbre total que atraviesa la RFEF, por lo que quiero darles un voto de confianza a las personas que en este momento han tomado el mando", añade la futbolista, que tiene claro que las jugadoras no pueden ejecutar la transformación que reclaman "porque no somos las designadas para eso".

Insiste en que tienen que disputar la Nations League que les puede abrir la puerta a jugar los Juegos Olímpicos de París. "Somos la Selección Campeona del Mundo y no lo podemos olvidar, hemos pasado todas las jugadoras unas semanas horribles después de haber conseguido una de las hazañas más importantes del deporte español, y yo particularmente quiero ir al fútbol, ver fútbol y sobre todo jugar al fútbol", concluye.

La carta completa

A raíz de los acontecimientos de las últimas horas, me gustaría expresar mi opinión y todos los motivos por los que he tomado la decisión

Antes de adentrarme en el comunicado, querría dejar muy claro mis pensamientos. Estoy totalmente de acuerdo, al igual que ya han expresado mis compañeras, en denunciar todo lo que sucedió con Jenni Hermoso y en señalar el comportamiento, totalmente fuera de lugar y lamentable, de Luis Rubiales. Por eso mismo, firmé un comunicado junto a 80 futbolistas más en las que condenábamos los hechos y en el que manifesté que no iría a la Selección si continuaba Luis Rubiales en su cargo. Tras ese escrito y los hechos posteriores que todos conocemos, Luis Rubiales y Jorge Vilda ya no están en la RFEF. Ante la cercanía de la disputa de la Nations League y teniendo en cuenta de que una parte importante de nuestras demandas han sido satisfechas, no contemplo renunciar a la llamada de la Selección. Y me gustaría exponer, de forma clara, mis argumentos.

En primer lugar, somos futbolistas. Teniendo en cuenta lo sucedido en las últimas semanas, nunca está de más recordarlo. Nos debemos a nuestra profesión y tenemos que cumplir con nuestro deber. En segundo lugar, los cambios que exigimos tienen nombres y apellidos y considero que la mejor forma de provocarlos o, al menos, iniciarlos es desde dentro. Por supuesto que considero que son necesarios, pero también soy consciente por la situación de incertidumbre total que atraviesa la RFEF, por lo que quiero darles un voto de confianza a las personas que en este momento han tomado el mando. Tengo claro que las jugadoras no podemos ejecutar estos cambios que estamos pidiendo porque no somos las designadas para eso.

En segundo lugar, pienso que hay que jugar un torneo muy importante que nos puede dar paso a disputar unas Olimpiadas, somos la Selección Campeona del Mundo y no lo podemos olvidar, hemos pasado todas las jugadoras unas semanas horribles después de haber conseguido una de las hazañas más importantes del deporte español, y yo particularmente quiero ir al futbol, ver futbol y sobre todo jugar al futbol.

En definitiva, he manifestado lo que pienso y lo que quiero hacer, nada más ni menos, quiero que se acabe todo esta situación de una vez y volver a pensar en el futbol únicamente, jugar, verlo y disfrutarlo.

Athenea

