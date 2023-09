El pulso de la Selección femenina atemoriza al deporte español por su posible 'efecto contagio'

El comunicado de las 39 jugadoras de la Selección femenina de fútbol exigiendo más destituciones en la Federación ha provocado un ambiente de intranquilidad en todos los sectores del deporte español. Existe un gran temor en instituciones, federaciones y clubes de que pueda llegar a producirse un 'efecto contagio' y se ha abierto ya un debate sobre si las campeonas del mundo se han excedido o no en sus imposiciones.

Las futbolistas, entre las que se encuentran 21 de las 23 que acudieron al Mundial de Australia y Nueva Zelanda, han puesto en la diana a departamentos técnicos o de gestión, como comunicación o marketing, y también a altos cargos sin explicar públicamente los motivos detallados y sin dar los nombres de los responsables.

El apoyo unánime que habían recibido para lograr la salida de Luis Rubiales y Jorge Vilda se ha convertido ahora en un importante cisma tras sus últimas demandas, según reconocen a EL ESPAÑOL importantes fuentes del mundo del deporte. La dimisión del presidente y el despido del seleccionador, sumado al proceso electoral que vivirá la Federación en los próximos meses, se consideraban por muchos actores del fútbol como unas medidas suficientes para no tener ya que renunciar a ser convocadas.

Sin embargo, las campeonas del mundo exigieron que se reestructuren el organigrama del fútbol femenino, el gabinete de presidencia, la secretaría general, el departamento de comunicación, el departamento de marketing y la dirección de integridad. En sus reuniones con la RFEF han llegado a utilizar un vocabulario más contundente y a pronunciar en muchas ocasiones la palabra "despidos".

Falta por ver si la RFEF termina cediendo con algunos despidos más y recolocando en otros puestos a los señalados. Si esto ocurre, otras federaciones consultadas por este periódico temen que se propague un posible efecto contagio en cuanto a las demandas de los deportistas en puestos técnicos y de gestión en futuras crisis.

La nueva seleccionadora, Montse Tomé, no pudo celebrar su rueda de prensa ni facilitar la lista de convocadas para los partidos contra Suecia y Suiza correspondientes a la UEFA Nations League, competición que clasifica para los próximos Juegos Olímpicos de París.

Tomé es otra de las personas que aparecen en la lista negra. Algunas internacionales han afirmado que no tiene experiencia en la élite y que, además, aplaudió a Rubiales en la Asamblea del pasado 25 de agosto.

Sin embargo, la seleccionadora pertenece a la dirección deportiva que ha logrado que España sea campeona del mundo en todas las categorías: desde la Absoluta a la Sub17. Además, ha sido segunda de Jorge Vilda en esta etapa para lo bueno, lo deportivo, y para lo malo, lo extradeportivo.

La única campeona del mundo que ha decidido continuar de momento en la Selección, Athenea del Castillo, explicó en un comunicado que "teniendo en cuenta que una parte importante de las demandas han sido satisfechas", no contempla renunciar a la llamada de Montse Tomé.

"Por supuesto que considero que son necesarios, pero también soy consciente por la situación de incertidumbre total que atraviesa la RFEF, por lo que quiero darles un voto de confianza a las personas que en este momento han tomado el mando", afirmó.

La jugadora del Real Madrid ha sido la primera voz de la Selección que ha representado también a esa parte de la sociedad que apoya a la futbolistas sin fisuras en el 'caso Rubiales', pero que afirma que ahora no se está respetando la separación de 'poderes' entre dirigentes y jugadoras que marca los principios del deporte: "Tengo claro que las jugadoras no podemos ejecutar estos cambios que estamos pidiendo porque no somos las designadas para ello".

Negociaciones y presiones

Tras hacerse el comunicado, las conversaciones entre la RFEF y las 39 jugadoras han continuado. Pedro Rocha ha pedido "tiempo" y "confianza" a las futbolistas a través de Rafael del Amo, presidente del Comité Nacional del fútbol femenino, y de Elvira Andrés, nueva jefa de gabinete de presidencia.

Las negociaciones continuarán este sábado, aunque las futbolistas han asegurado en las últimas horas que tres trabajadores de la RFEF presionaron a Jenni Hermoso bien para que apareciera en un vídeo junto a Rubiales o bien para que declara a favor del ya expresidente. También indican que dos empleados estuvieron en Ibiza tras el Mundial para intentar mantener contacto con la jugadora.

Sin embargo, fuentes federativas, niegan que Jenni Hermoso sufriera cualquier tipo de coacción por parte de algún actual empleado dela RFEF y que, si así se demostrara, se tomarán drásticas decisiones de forma inminente. Se desconoce, por el momento, a qué tipo de presiones se refieren las jugadoras y los nombres de los acusados de tener esta conducta, ya que incluso uno de ellos, según fuentes próximas a las jugadoras, no formaría parte de las áreas en las que han pedido cambios y dimisiones en el comunicado hecho público este viernes.

