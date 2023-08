Regragui, resignado con Lamine Yamal: "No podemos obligar a nadie a jugar con Marruecos"

Lamine Yamal está siendo uno de los grandes referentes de este inicio de La Liga. El jovencísimo jugador del Fútbol Club Barcelona se ha convertido en una pieza casi indispensable para Xavi Hernández y prácticamente sin querer se había abierto una especie de 'guerra' entre España y Marruecos para ver qué selección podía quedarse con el delantero.

Debido a sus orígenes y a su lugar de nacimiento, Yamal tenía la posibilidad de jugar con el combinado de Luis de la Fuente o, por el contrario, hacerlo con el africano, pero parece que la decisión está tomada y que vestirá la camiseta de España. De hecho, se espera que el seleccionador español le incluya en la lista que dará este mismo viernes para los dos próximos compromisos de España.

Quien ya da por perdido a Lamine Yamal es Walid Regragui. El seleccionador de Marruecos ofreció este jueves su lista de convocados para los partidos ante Burkina Faso y Liberia y entre los elegidos no estaba el delantero del Barça. Regragui ya dejó entrever que Lamal había tomado la decisión de jugar con España.

"Es una decisión personal. Hemos trabajado en este aspecto, pero no podemos obligar a nadie a jugar con Marruecos. Conocemos su potencial y su futuro, pero él nació en España y no me gustaría tener que tomar esa decisión a su edad", dijo el técnico que en el pasado Mundial de Qatar llevó a Marruecos hasta las semifinales.

Ahora, España quiere 'fichar' al prometedor atacante y asegurarse el hecho de poder contar con él cuando el seleccionador de turno lo requiera. Si entra en la lista de Luis de la Fuente y debuta en los dos próximos partidos ante Chipre o Georgia, correspondientes a la fase de clasificación de la próxima Eurocopa, Yamal firmará su 'atadura' con la Selección.

El caso de Brahim

En una situación similar se encuentra Marruecos con el caso de Brahim Díaz. El futbolista del Real Madrid también ser encuentra entre dos aguas como Yamal, y aunque ya ha llegado a debutar con la selección española absoluta no lo ha hecho en un partido oficial todavía.

Regragui habló sobre la posibilidad de que Brahim juegue por lo tanto con la selección marroquí: "Obviamente que nos interesa Brahim. Sin embargo, hay muchos aspectos en estos casos, y no son nada fáciles de resolver. Uno de ellos es la Copa de África en enero, que no nos ayuda", comentó sobre el torneo africano en mitad de la temporada, algo que le haría perderse muchos partidos con el conjunto blanco.

El interés de Marruecos en Brahim Díaz viene de lejos y la ausencia del jugador del Real Madrid en las últimas convocatorias de España ha alimentado aún más las esperanzas. Sin embargo, parece que todavía no han conseguido convencer al futbolista para que juegue con la selección africana.

