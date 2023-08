Última hora sobre la posible dimisión de Rubiales | Reacciones tras el beso del presidente de la RFEF a Jenni Hermoso

Luis Rubiales sigue en la picota tras su polémico comportamiento en la final del Mundial. Una de las últimas personas en pronunciarse ha sido Tamara Ramos, exdirectora de marketing de la AFE, y lo ha hecho cargando duramente contra el presidente de la Federación, asegurando que sufrió humillaciones, golpes y graves comentarios hacia su persona durante su coincidencia en el sindicato de futbolistas.

Tamara Ramos ha intervenido en 'El programa del verano' de Telecinco y ha dejado claro que la actitud del máximo mandatario de la RFEF viene de lejos. "No me sorprende en absoluto, lo conozco desde hace muchos años y le he sufrido", explicó la actual de directora general de Futbolistas ON.

LEA MÁS AQUÍ.