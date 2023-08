Jenni Hermoso rechazó salir en el vídeo que grabó Luis Rubiales para pedir disculpas por el beso

El polémico beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso sigue sumando nuevos capítulos en la historia. La discutida acción del presidente de la RFEF que incluso puede costarle el puesto terminó con unas disculpas suyas a través de un vídeo difundido por el ente federativo y que, sin embargo, no han convencido a nadie.

Este vídeo se grabó en Doha, en el espacio de tiempo que duró la escala del avión que transportaba a toda la expedición de la Selección de vuelta a España, pero no hizo sino alimentar la polémica. Las disculpas de Luis Rubiales sonaron demasiado tibias y provocaron más reacciones todavía en su contra.

Lo cierto es que durante el vuelo Luis Rubiales le pidió a la afectada, Jennifer Hermoso, que saliera con él en el vídeo de disculpas para tratar de mostrar normalidad con respecto a lo ocurrido. La buena relación que mantienen ambos desde hace tiempo y que se ha intensificado durante el Mundial de Australia le sirvió de pretexto al presidente de la RFEF para hacer esta petición a la futbolista, aunque ella se negó en rotundo.

Rubiales, con Jenni Hermoso segundos antes del beso. REUTERS

La jugadora del Pachuca no accedió a la petición de Luis Rubiales ya que no quería alimentar más la polémica ni convertirse en protagonista. Jenni Hermoso consideraba que el foco debía ponerse en el gran éxito conseguido por la Selección al proclamarse campeona del mundo en Australia y no en este discutido momento que tuvo lugar durante la celebración del título.

Acciones legales de la RFEF

La Real Federación Española de Fútbol difundió a través de la agencia EFE unas declaraciones escritas de Jennifer Hermoso en las que le quitaba hierro al asunto. "Ha sido un gesto mutuo totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial. El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento", difundió la Federación a la agencia de noticias.

Estas declaraciones se han puesto en duda por parte de algunos sectores y por ello la Real Federación Española de Fútbol tomará medidas legales contra todos aquellos que cuestionan la veracidad de estas palabras.

[La AFE pide que se le aplique a Luis Rubiales la Ley de Deporte por sus actos "inaceptables"]

Jenni Hermoso, por su parte, tan sólo quiere centrarse en recalcar el gigantesco éxito deportivo que ha conseguido la Selección en el Mundial de Australia. "No se puede dar más vueltas a un gesto de amistad y gratitud, hemos ganado un Mundial y no vamos a desviarnos de lo importante", dijo en esas declaraciones difundidas por la RFEF poco después del beso en la boca de Rubiales.

No se descarta que la propia futbolista pueda grabar un vídeo dando su versión sobre el polémico beso que le dio Luis Rubiales tras ganar el Mundial en Australia.

