Las primeras palabras de Sergio Rico después de salir del hospital: "Todo ha sido un sueño"

Sergio Rico ya está fuera del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Después de permanecer 83 días ingresado tras el grave accidente que sufrió al ser golpeado por un caballo en la cabeza, el portero del París Saint-Germain recibió el alta médica y pudo marcharse a su casa para disfrutar de su recuperación junto a su familia.

El guardameta abandonó el complejo médico durante el mediodía de este viernes y a su salida varios medios de comunicación esperaban para recoger sus primeras declaraciones y conocer de primera mano cómo se encontraba. El portero se mostró muy feliz de poder volver a su hogar y también enormemente agradecido por todas las muestras de apoyo que había recibido desde su ingreso.

"Dicen que el cerebro es inteligente y borra todo este tipo de sucesos. Ha sido todo un sueño. Me desperté en el hospital y gracias a Dios he salido hoy. Estoy muy emocionado, muy feliz y dando las gracias. Doy gracias a mi mujer, a mi familia, a todos los que han estado aquí. Mi mujer ha pasado 20 horas diarias conmigo. Estoy muy agradecido y sin su apoyo no habría sido posible", relató el exportero del Sevilla a la salida del hospital y en presencia de su pareja, Alba Silva.

Sergio Rico, a su salida del hospital. EFE

Sergio Rico quiso dedicar unos minutos a darle las gracias a todas aquellas personas que se han interesado por él durante los últimos días: "Quería dar unas palabras de sobre todo gracias por el respeto que habéis tenido todos hacia mi familia, a mi mujer sobre todo, al mundo del fútbol tanto al París Saint-Germain como al Sevilla, así como a muchísimos compañeros que han jugado conmigo y que me han mandado un mensaje de apoyo. Todo se agradece".

La vuelta al fútbol

Sergio Rico sale del hospital contento, pero sabe que todavía tendrá que seguir un proceso de recuperación para poder estar al 100%. "Me encuentro bastante bien a pesar de no estar del todo el aneurisma controlado. Hay que tener unos meses más de tranquilidad, de calma y de seguir recuperándose en casa", comentó sobre su evolución.

Eso sí, como deportista de élite que es, el portero del París Saint-Germain ya habló en sus primeras declaraciones de las ganas que tiene de volver a sentirse futbolista. "Espero estar disponible dentro de poco, recuperarme y volver al fútbol", comentó el andaluz en un mensaje esperanzador.

[Quién es Sergio Rico: el portero español del PSG que ha sufrido un terrible accidente de caballo]

El cancerbero sigue teniendo contrato en vigor con el París Saint-Germain, que le ha apoyado durante este desafortunado pasaje de su vida, pero él sabe que su corazón es sevillista y no descarta volver a jugar en el Sánchez Pizjuán: "Ya lo he dicho muchas veces, soy sevillista y ojalá algún día pueda volver al Sevilla", dijo en señal de agradecimiento a todo el sevillismo por el apoyo mostrado.

