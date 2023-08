Las suecas estallan contra el arbitraje: "Se han reído en nuestra cara"

La derrota de Suecia en el último suspiro ante España parece no haber sido muy bien encajada por las jugadoras escandinavas. Algunas de ellas pusieron el foco de su eliminación en Edina Alves Batista, la colegiada del encuentro.

La principal acusación de las futbolistas suecas viene a raíz del primer gol del partido, obra de Salma Paralluelo, por un posible fuera de juego pasivo de Eva Navarro en el momento del disparo de la zaragozana.

"No vi el gol, solo escuché que hubo un fuera de juego de España. Realmente espero que hayan tomado la decisión correcta, porque si hay un error, me voy a volver loca", maldijo Amanda Ilestedt. en la zona mixta. "Por cada situación que nos pitaba no entendía nada. No creo que tenga un buen nivel para nada. No es por eso que perdemos el partido, pero creo que tiene que ser mejor".

[España hace historia con épica: vence a Suecia y jugará por primera vez la final del Mundial femenino]

Por su parte, Johanna Kaneryd cree que la brasileña "se rio en la cara" de los suecos. "Hablaba el mismo idioma que las españolas y les dio muchas ventajas. Estoy enojado y molesto. No obtuve más respuesta que su sonrisa".

La capitana, Kosovare Asllani, utilizó un discurso más sosegado, pero mantiene el mismo pensamiento que sus compañeras. "Hay muchos árbitros que no han sido receptivos, hay que mejorar la comunicación. Trato de hablar inglés con ellos, pero no recibo mucho a cambio. Creo que en una Copa del Mundo debe haber los mejores árbitros".

Peter Gerhardsson, seleccionador sueco, tuvo buenas palabras hacia nuestra selección: "No puedo decir si España va a ganar, pero espero que gane, porque me gusta su estilo de fútbol. Son un equipo muy bueno y tienen el estilo de juego que también queremos hacer".

La maldición de las semifinales

Suecia está acostumbrado a disputar fases finales. Sin embargo, colapsan cuando llegan a las semifinales de un gran torneo. El dato que refrenda esto es que de las últimas seis 'semis' que han disputado las han acabado perdiendo.

Las cinco derrotas han llegado en este siglo, pero si nos remontamos a los últimos años de la década de los 90 encontramos dos nuevos tropiezos de Suecia en la antesala a una final internacional.

Las jugadoras de Suecia, desconsoladas tras la derrota Reuters

Cayeron en las semifinales del la Eurocopa de 2022, del Mundial 2019, Eurocopa 2013, Mundial 2011 y Eurocopa 2005.

En la década de los 90 Suecia también cayó en dos ocasiones en semifinales. Ocurrió en el Mundial de 1991 y en la Eurocopa de 1997. Sin embargo, a principios del siglo XXI lograron un subcampeonato del mundo. Fue en 2003 y perdieron 2-1 frente a Alemania en la prórroga.

Sigue los temas que te interesan