Salma Paralluelo, la atleta que ha hecho historia para España: un talismán clave para ganar el Mundial

Salma Paralluelo (Zaragoza, 2003) se ha convertido en la figura indiscutible de la victoria de España frente a Países Bajos para meterse a las semifinales del Mundial femenino. Su portentosa actuación, con gol incluido en la prórroga, ha hecho que acapare los focos de la Selección y se pueda seguir haciendo historia en el torneo.

La aportación de la extremo fue decisiva para que España siga haciendo historia en la Copa del Mundo. Un gol crucial que ha dejado clara su importancia en el esquema de Jorge Vilda. Su entrada en el minuto 71 cambió completamente el rumbo del encuentro y dio un soplo de aire fresco al juego del equipo.

El técnico español la dejó en el banquillo y su salida al campo de esta extremo con un pasado brillante en el atletismo supuso una auténtica revolución. Se movió de un lado a otro, participó en los dos goles marcados por la Selección y terminó decantando la balanza para las nuestras con sus incombustibles carreras por el terreno de juego del Estadio Regional de Wellington.

Sus cabalgadas por la banda fueron un auténtico quebradero de cabeza, haciendo que la defensa neerlandesa fuese incapaz de frenarla en cada acometida. Fruto de una de sus galopadas, llegó el penalti que puso por delante a España en los cuartos de final. Un centro suyo terminó golpeando en las manos de jugadora neerlandesa y Frappart, tras ser avisada por el VAR, terminó señalando un penalti que transformaría Mariona.

Sin embargo, el momento que encumbró a Salma Paralluelo llegó en el minuto 111 de partido. La '18' de España sacó a relucir ese pasado relacionado estrechamente con el atletismo para dar un golpe sobre la mesa y certificar el pase de la Selección a las semifinales del torneo.

Una arrancada por la banda izquierda, mostrando su gran zancada y esos hábitos adquiridos en el tartán con pasos largos y rápidos, hizo que se plantase en el área de Países Bajos. Lo hizo sorteando a las jugadoras que le salían al paso, dejándolas a todas atrás como si se tratase de una de tantas carreras que ganó en su juventud. Y una vez llegó a la inmediaciones de la portería contraria, templó sus nervios y venció a la presión, algo con lo que ha convivido desde sus inicios al ser uno los mayores talentos españoles en fútbol y atletismo, para definir con maestría frente a la guardameta rival.

A sus 19 años, cumple los 20 el próximo mes de noviembre, Salma Paralluelo parece haber escogido el deporte adecuado tras debatirse en el fútbol y el atletismo. La extremo izquierda está consiguiendo brillar en este Mundial femenino y ha conseguido su más que merecido reconocimiento con su gol en los cuartos de final.

Además, se ha convertido en un talismán para la Selección, con la que está a solo dos pasos de ganar el Mundial. Su idilio con España está más que demostrado, pues ya formó parte del combinado sub17 y sub20 que se alzaron con la victoria en la Copa del Mundo. Ahora está por demostrar si podrá conseguir el tercero de su palmarés con tan solo 19 años.

Una futbolista diferencial que ya se ha convertido en una de las figuras de este Mundial femenino y del fútbol europeo. Su talento, su velocidad endiablada y su acierto de cara al gol la ha convertido en una estrella en el torneo. Todavía tiene oportunidad de seguir brillando, pero ya se ha consagrado entre las mejores.

Promesa del atletismo

La vida de Salma Paralluelo siempre ha estado ligada al fútbol y al atletismo. Comenzó en el tartán a los 7 años y rápidamente empezó a mostrar su potencial. Sus primeros pasos los dio en el club Atletismo San José de Zaragoza. Sin embargo, en 2019 pasó al Playas de Castellón.

En aquella época, Salma tuvo una oferta del Real Madrid. Sin embargo, la posibilidad de jugar en el Villarreal le daba la oportunidad de seguir su carrera como atleta en un club tan importante como el de Castellón.

Fue allí donde despuntó su carrera, tanto en el fútbol como en el atletismo. Tras ser varias veces campeona de España en categorías inferiores, consiguió su primera medalla en categoría absoluta en el Campeonato de España de Atletismo en pista cubierta de 2019, al ganar el bronce en la prueba de 400 metros con una marca de 53.83s, récord de España en categorías sub-18 y sub-20.

Su marca también le permitió participar en el Campeonato de Europa del mismo año, siendo la segunda atleta más joven de la historia en hacerlo con tan solo 15 años.

En la temporada al aire libre, en la tercera carrera de toda su vida sobre los 400 metros vallas, dentro del Meeting Iberoamericano de Atletismo de Huelva, consiguió una marca de 57.43, batiendo la mejor marca española sub-18 de todos los tiempos y siendo también la mejor marca mundial sub-18 del año. Con esa marca fue seleccionada para participar en el Festival Olímpico de la Juventud Europea, donde ganó sendas medallas de oro en los 400m vallas y el relevo medley.

El gran 2019 de Salma Paralluelo se cerró con el Campeonato Europeo por Naciones. Formó parte del combinado español absoluto y acabó décima en los 400 metros vallas y séptima en el relevo 4x400.

La lesión y el Barça

Con una carrera muy prometedora en el mundo del atletismo y jugando al fútbol en Primera División, de repente todo se paró de golpe. Las causas, la pandemia y una grave lesión.

En 2020 se paró toda la actividad deportiva a causa del coronavirus. Un año más tarde, el 19 de abril de 2021 cayó lesionada en un partido con el Villarreal. La zaragozana sufrió una rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que le mantuvo fuera durante más de 9 meses.

Lo pasó mal, pero salió adelante: "Lo peor fue al principio, el primer mes, cuando lo que toca es aceptar la situación y lo que te viene por delante. Debes parar todos tus objetivos y planes para recuperarte. Se te pasa por la cabeza cómo vas a volver, cómo vas a correr, cómo vas a poder girar. Son momentos de nervios. Con los meses te vas acercando al campo, a tocar balón. Lo que más recuerdo es cuando volví a correr, es una situación increíble, piensas por fin: 'Ya estoy otra vez aquí'", declaró en una entrevista al Diario As el pasado mes de julio.

Se recuperó y Jorge Vilda le convocó para disputar la Eurocopa 2022. Era el primer gran torneo de Salma con la Absoluta. Sin embargo, una lesión muscular en las semanas previas le privó de jugar el campeonato.

Justo después le llegó una oferta que cambió su vida por completo. El Barça le ofreció un contrato, pero le exigió dejar el atletismo: "Es un equipo que me estaba siguiendo desde categorías inferiores, pero que no me dejaba compaginar fútbol y atletismo. Para mí en ese momento no era una opción. Llegó un momento en mi vida que tocaba decidir y estar en un Barça, que es el mejor equipo del mundo… había que ir", declaró Salma.

Le costó decidirse. No "quería tomar la decisión sin haberla pensado bien y según lo que sentía en ese momento". Al final valoró todo y se quedó con el fútbol porque "le generaba más".

Doblete de Mundiales

El percance muscular le impidió jugar la Eurocopa el pasado verano. Sin embargo, Jorge Vilda ha vuelto a contar con ella para la Copa del Mundo tras su gran año en el Barça. Está siendo una pieza clave en el sueño de España de conseguir su primer Mundial. Para Salma sería el tercero.

En 2018 se proclamó campeona del mundo con la selección española sub-17. Vencieron 2-1 a México en la final. Salma fue titular, disputó 60 minutos y dio la asistencia del tanto que dio el título a España.

Cuatro años más tarde, tuvo la oportunidad de jugar una nueva final de un Mundial. Esta vez en categoría sub-20. España realizó un gran torneo y se impuso en la final a Japón por 3-1. Fue la gran noche de la carrera de Salma quien firmó un partido impecable anotando dos goles.

Ahora está ante la oportunidad de ampliar su palmarés. Le quedan dos finales. Dos partidos a vida o muerte para conseguir su tercer título mundial.

