Cristiano Ronaldo lanza varios dardos: de La Liga al fútbol europeo, la MLS y Leo Messi

El Trofeo del Algarve tuvo como protagonistas al Al Nassr de Cristiano Ronaldo y al Celta de Vigo. El equipo español se impuso por una goleada de 5-0 a los de Arabia Saudí. Pese al resultado, la estrella portuguesa no dudó en lanzar un dardo contra La Liga, así como también contra el fútbol europeo o la MLS, en la que acaba de recalar Leo Messi.

Cristiano aseguró que las ligas europeas están en pleno declive, tan solo salva a una de ellas y no es la española: "El fútbol europeo ha perdido mucha calidad. La única válida y que sigue funcionando bien es la Premier League. Están muy por delante de todas las demás ligas".

De ahí que no dudase en afirmar, ante el micrófono de ESPN, que no volverá a jugar como profesional en el Viejo Continente. "Estoy cien por cien seguro de que no volveré a ningún club europeo. Tengo 38 años", aseguró el que fuera la estrella del Real Madrid o Manchester United.

Cristiano Ronaldo, con el Al Nassr durante el Trofeo del Algarve 2023 AFP7 / Europa Press

Desde que fichó por el Al Nassr, después de su vuelta a Old Trafford que no salió como él esperaba, Ronaldo ha ido poniendo de relieve que el futuro del fútbol está en Arabia Saudí. Una liga a la que han ido llegando importantes nombres como los de Karim Benzema o N'Golo Kanté a lo largo de las últimas semanas.

[Gary Lineker vuelve a la acción para comparar a Carlos Alcaraz con Cristiano Ronaldo y Leo Messi]

De ahí que no solo haya criticado al fútbol europeo, sino también otras opciones como la de la MLS. "La liga saudí es mejor que la MLS", apuntó Cristiano. "Ahora todos los jugadores vienen aquí... En un año, más jugadores de primer nivel vendrán a Arabia Saudí", sentenció el portugués.

Cristiano, en Algarve

El astro luso tan solo disputó la primera mitad en el Trofeo del Algarve. En el momento que dejó el terreno de juego, el Al Nassr y el Celta de Vigo empataban a 0. Pero tras el descanso, llegaron los cinco goles del conjunto celeste: uno de Gael Alonso y dobletes de Miguel Rodríguez y Strans Larsen.

Un Al Nassr con Cristiano Ronaldo y otro sin él. Un partido para el olvido del equipo saudí, pero tras el que el delantero rajó de lo lindo para intentar poner en evidencia tanto al fútbol europeo como a las grandes ligas, incluida la española y salvando únicamente a la Premier League. Y, por supuesto, con dardo incluido a Messi, su eterno rival.

Sigue los temas que te interesan