Los planes del PSG y Luis Enrique más allá del futuro de Mbappé: Kane, Asensio o Xavi Simons

El Paris Saint-Germain comienza a escribir una nueva página de su historia. Cambios continuos en el banquillo, fichajes estrellas y un objetivo que no llega: conseguir ganar la UEFA Champions League. Para lograr el gran desafío, el club francés se encomienda a Luis Enrique.

El técnico asturiano ha sido confirmado como nuevo entrenador del PSG este miércoles 5 de julio. Esto después de que se anunciase el adiós de Christophe Galtier. Luis Enrique llega con la confianza de Qatar y también con varias tareas por delante. Y es que en París están en pleno proceso de reconstrucción.

Jugadores como Leo Messi o Sergio Ramos han abandonado el club, pero otros llegarán en su lugar. Xavi Simons, Marco Asensio, Milan Skriniar o también Harry Kane son algunos de los nombres que pueden estar a las órdenes de Luis Enrique en la nueva temporada 2023/2024.

Mbappé y Neymar, con el PSG Reuters

Esto sin olvidar dos de los culebrones que están abiertos en el Parque de los Príncipes. Por un lado, la situación de Kylian Mbappé. De la que se ha hablado en la presentación del técnico español. Por otro, qué pasará con Neymar Júnior, quien ya sabe lo que es jugar a las órdenes de Luis Enrique.

Nuevos nombres, nuevas ilusiones

El fichaje de Luis Enrique supone un golpe sobre la mesa de los dirigentes del PSG. Un entrenador con mucho carácter y también acostumbrado a gestionar los egos de un vestuario importante. Ya pasó por el banquillo del FC Barcelona, conquistando, además, la Champions. Sin olvidar su paso por la selección española.

El técnico ya ha dejado sus primeras píldoras: "Habrá cambios, hay un estilo de juego claro y queremos que la gente se divierta cada semana". Sin olvidar para qué le han fichado: "Me encanta esa presión (ganar la Champions). Hay unos diez equipos con un nivel parecido y con el mismo sueño. Es a veces injusta porque son detalles a veces lo que te deja fuera. Haremos lo mejor posible".

Luis Enrique y Nasser Al-Khelaifi, posando con la camiseta conmemorativa por el fichaje del asturiano por el PSG Reuters

Para ese plan de Luis Enrique, que pasa por hacer que los aficionados se diviertan con su juego y hacerlo lo mejor posible en Europa, el Paris Saint-Germain tiene a varios futbolistas en lista para que se incorporen a la plantilla. Milan Skriniar, Kang-in Lee, Cher Ndour o Lucas Hernández son algunos de ellos.

Joao Félix es otro de los nombres que se han colocado en la órbita del PSG en las últimas semanas. El futbolista portugués ha jugado los últimos meses en calidad de cedido en el Chelsea, después de que perdiese su sonrisa a las órdenes del 'Cholo' Simeone en el Atlético de Madrid.

[Al Khelaifi: "No podemos dejar irse gratis a Mbappé, si quiere seguir debe renovar con el PSG"]

Precisamente, desde antes de que se hiciese el anuncio oficial de Luis Enrique, ya se había confirmado que una de sus peticiones era poder contar con Joao Félix en su plantel. El luso y también un Marco Asensio que acabó contrato con el Real Madrid el pasado 30 de junio, aunque antes ya se confirmó que no renovaría.

Marco Asensio, saliendo al escenario en la celebración de España de la UEFA Nations League EFE

Desde el principio se dijo que el siguiente paso en la carrera de Asensio sería el PSG. Por el momento, el anuncio no ha llegado, el balear sigue sin equipo, pero todos sus caminos parece que desembocan en la Ciudad de la Luz. El exmadridista presumiblemente compartirá vestuario con Xavi Simons.

La joven perla del fútbol neerlandés ha acabado de explotar en el PSV y esto no ha pasado desapercibido en París. Tanto es así que desde el Parque de los Príncipes han activado la cláusula de recompra que tenían por él, fijada en 6 millones de euros. Aunque, la última palabra la tiene el propio futbolista, quien, según Fabrizio Romano, se ha tomado un tiempo de reflexión.

Xavi Simons quiere garantías de que va a jugar y que va a tener minutos importantes en el Paris Saint-Germain, algo que le faltó en su anterior etapa en el club. No quiere dar un paso atrás en su carrera y de eso depende su regreso o no a la que fue su casa.

De un joven jugador a un veterano al que se le siguen cayendo los goles. Hablamos de Harry Kane. El delantero del Tottenham ha sido vinculado también con el Real Madrid, pero el club blanco pareció dar un paso a un lado muy pronto. No así un PSG que le ve como la pieza perfecta para reforzar su ataque.

Harry Kane, celebrando un gol con el Tottenham en la temporada 2022/2023 John Walton / Pa Wire / Dpa

Por último, también se ha especulado con el interés parisino por Gabri Veiga, precisamente un jugador que también ha sido vinculado con el Real Madrid. El joven talento del fútbol español está disputando el Europeo sub21 con la Selección de Santi Denia y se ha alejado así del runrún. Todo puede pasar con él, incluso que acabe firmando la renovación con el Celta de Vigo.

¿Y Mbappé?

Nombres... pero uno que destaca sobre el resto en la actualidad del PSG. Y no es por un posible refuerzo, sino de un futbolista que lleva jugando las últimas temporadas en el Parque de los Príncipes. Este no es otro que Kylian Mbappé. El de Bondy vuelve a ser el protagonista, un verano más, del mercado de fichajes.

El internacional francés renovó en mayo de 2022. Entonces se anunció que firmaba hasta 2025, pero lo cierto es que lo hizo hasta el 30 de junio de 2024, con opción de poder ampliarlo un año más si así lo deseaba... y no ha querido. Esto ha desembocado en un nuevo capítulo del culebrón, con el Real Madrid atento a todas las novedades.

Kylian Mbappé celebra un gol con el PSG Reuters

Mbappé ha mantenido que quiere cumplir su contrato, pero desde el PSG no le van a dejar irse gratis. Y así lo ha manifestado Al-Khelaifi durante la presentación de Luis Enrique: "Si él quiere quedarse, nosotros también, pero no podemos dejarle irse libre, es imposible. Ya dijo que no quería irse gratis del club. Es muy claro, no le vamos a dejar irse libre".

Más tarde, en declaraciones recogidas para Le Parisien, Al-Khelaifi mandó un ultimátum al delantero: "Kylian debe decidirse en una semana o dos como máximo. Si no firma un nuevo contrato, la puerta está abierta". Además, no ha ocultado su malestar con la situación.

[Mbappé se viste de blanco para presentar la nueva camiseta del PSG]

"Me quedé completamente sorprendido cuando me enteré de que Mbappé quiere irse gratis en 2024. Es un gran chico, un caballero, así que irse gratis, debilitando al club más grande de su país, ese no es él. Me sorprendió y me decepcionó", ha afirmado el presidente del PSG.

Por su parte, Luis Enrique no quiso meterse en problemas: "Aún está todo abierto. No puedo revelar nada porque el equipo lo trabajaremos y lo haremos de forma secreta". "Tiene contrato, pero no sabemos lo que pasa después porque los acontecimientos se suceden durante el mercado de fichajes", agregó el entrenador asturiano.

Tampoco se extendió al hablar de la situación de Messi. Luis Enrique quiere trabajar de puertas para adentro, aunque sabe bien que en un gran club es difícil mantener muchos secretos. Sobre todo cuando en el triángulo además del PSG están el Real Madrid y Kylian Mbappé.

Sigue los temas que te interesan