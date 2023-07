Alexia Putellas sorprende con su look a lo Megan Rapinoe: ¿por qué lleva el pelo rosa?

Adiós al rubio, hola al rosa. De este último color se ha teñido el pelo Alexia Putellas. Un sorprendente cambio que ha dejado a todos con la boca abierta en la concentración de la selección española de fútbol femenino. La mejora jugadora del mundo se ha cambiado su melena y todo por una apuesta, tal y como ha revelado Irene Paredes.

La central de la Selección y del FC Barcelona ha desvelado el motivo del cambio de look de Alexia Putellas desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas: "A las jugadoras nos ha sorprendido porque lo sabíamos. Era una promesa que había hecho por ganar la Champions League".

El Barça conquistó la segunda Champions de su historia después de remontar un 0-2 en contra ante el Wolfsburgo en el Philips Stadion de Eindhoven. Antes de la final continental, la centrocampista catalana prometió cambiar el rubio por el rosa si ganaban a las alemanas.

Irene Paredes también se ha referido a lo complicado que ha sido para su compañera todo el tema de la lesión: "Es duro sobre todo por la presión mediática que tiene ella. Es complicado recuperar sensaciones y todo lleva su tiempo. Hay que dejarla tranquila".

"Nosotras llevamos entrenando con ella un tiempo y, como todas, tiene días mejores y peores. Va recuperando su nivel y ojalá que en el Mundial vuelva a estar a tope porque es una jugadora que marca la diferencia", ha agregado la veterana defensa de la Selección.

El Mundial de Paredes

La central es uno de los pesos pesados del vestuario. Una veterana que ha respondido con humor a la pregunta de si este Mundial es especial porque puede ser el último para ella. "¿Ya me quieres retirar? Sí, quizá sea mi último Mundial, es verdad. Ganarlo es un sueño, pero el foco no tiene que estar en la final, sino en el hoy. En comer bien, descansar bien... Todo esto va a hacer que vayan mejor las cosas", ha afirmado.

Irene Paredes ha recordado que todo ha cambiado mucho en el seno de la Selección desde el Mundial de 2015. Y también se ha referido a que no sea una de las capitanas: "Es un tema que no me preocupa. Si durante los últimos meses les ha funcionado así, que así sea. Y si Jorge me considera líder, así será".

