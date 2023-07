Todo lo que se sabe sobre la tragedia del culturista Jo Lindner: murió de repente en los brazos de su novia

El mundo del culturismo todavía trata de asimilar la trágica noticia que se ha dado a conocer en las últimas horas. El culturista e influencer alemán Jo Lindner ha fallecido a los 30 años de edad a causa de un repentino aneurisma cerebral. Su novia, Nicha, y algunos de sus familiares han sido los encargados de comunicar la noticia a través de Instagram, la red social en la que el deportista superaba los 8 millones de seguidores.

La muerte del joven ha dejado una gran desolación en el mundo del culturismo, además de muchas dudas e incógnitas en torno a la tragedia. Y es que, a pesar de que la que era su pareja lo ha negado por completo, son muchos los que se han atrevido a decir en las últimas horas que el fallecimiento podría estar relacionado con el consumo de esteroides.

Un aneurisma es un ensanchamiento o abombamiento de los vasos sanguíneos. Se trata de una enfermedad que suele manifestarse de forma repentina y que, en muchos casos, provoca la muerte del paciente. En el caso de Jo Lindner, el suceso ha pillado completamente de imprevisto a sus familiares y amigos más cercanos, que han narrado en redes sociales cómo ha ocurrido todo. El joven falleció minutos después de haber estado tumbado en la cama con su pareja haberle regalado un colgante.

"Estaba en mis brazos... Esto está pasando demasiado rápido... Hace 3 días me dijo que le dolía el cuello, pero no nos dimos cuenta hasta que fue demasiado tarde", explicaba Nicha, la pareja del joven.

Tal y como ella misma ha explicado, Jo pensaba que el dolor podía ser algo normal. Y todo ello a pesar de que él mismo fue consciente de que tenía una parte de su cuerpo hinchada. Como cualquier otro día, la pareja se fue a dormir juntos después de haber quedado con unos amigos. Sin embargo, horas después de estar recostado sobre el pecho de la que era su pareja, Jo se levantó para marcharse y fue en ese mismo instante cuando se produjo la tragedia.

“Era la persona más asombrosa e increíble de este mundo. Creía en todos, especialmente en mí, que podía ser mejor y ser alguien en este mundo. Trabajó mucho para estar motivado, aunque a veces no sentía tanta motivación. Pero él no podía descansar o rendirse por sus fans, porque sabía que 8 millones de personas necesitaban esto de él”, añadía la joven a través de Instagram.

Bajo el nombre de Joesthetics, Jo se había convertido en toda una referencia del mundo del culturismo. A sus 30 años de edad, el joven superaba los 8 millones de seguidores en Instagram y había alcanzado casi un millón de suscriptores en su canal de YouTube. Muchos admiraban su cuerpo y la forma en la que lo había conseguido, llegando incluso a compararle con el legendario Arnold Schwarzenegger.

Posible uso de esteroides

A pesar de que su pareja lo ha negado rotundamente, la muerte de Jo ha generado un amplio debate sobre el consumo de esteroides en el mundo del culturismo. Tan solo un día antes de morir, el propio Jo había compartido cómo estaba siendo su experiencia con la terapia de reemplazo de testosterona (TRT) a la que se estaba sometiendo para aumentar su masa muscular.

“Cuando perdí mis ganancias porque dejé todo durante un año, pero luego no pude recuperar mis propios niveles (de testosterona), así que volví a tomar TRT", explicaba alertando a sus seguidores sobre los efectos que puede tener el consumo de estas sustancias. El TRT se caracteriza por ser un tratamiento que tiene que ser recetado por un médico. Sin embargo, Jo no explicó en ningún momento cómo tomaba este tratamiento.

Su novia Nicha ha querido reiterar que en ningún caso la muerte del joven está relacionada con el consumo de esteroides. "Se construyó a sí mismo y trabajó duro. No es justo. Era lo suficientemente valiente para admitir si los usaba", ha añadido. De hecho, ha querido recordar a todos los seguidores de Jo que una tía suya falleció hace cuatro años por la misma causa. "Podría ser genético. Todo puede suceder en cualquier momento".

Otro de sus amigos, Noel Deyzel, ha aprovechado también su perfil de redes sociales para despedirle. "Descansa en paz Jo. Todavía sigo revisando mi teléfono esperando tu respuesta para que podamos encontrarnos en el gimnasio. Estoy destrozado, hermano. Nos abriste los brazos. Tu generosidad hacia mí y hacia los demás siempre permanecerá conmigo. Simplemente ya no sé qué decir. Me duele saber que te has ido para siempre, hombre. Te amo hermano, descansa tranquilo", concluía.

Jo Lindner había logrado convertirse en una reconocida figura del culturismo a nivel mundial. De hecho, tras muchos años de esfuerzo y sacrificio, el alemán había conseguido cautivar al público con las rutinas, consejos y trucos que difundía diariamente a través de las redes sociales.

En alguna que otra ocasión había llegado a sincerarse sobre su pasado y confesó haber consumido esteroides. Sin embargo, el joven quiso marcar un punto y aparte con esa etapa de su vida y comenzar un cambio radical que vino acompañado del apoyo de marcas como Young LA o Huge Supplements. Ahora, habrá que esperar para conocer más detalles sobre su fallecimiento.

