La España de Jorge Vilda y Alexia Putellas arranca rumbo al Mundial Femenino 2023

Este viernes 30 de junio, Jorge Vilda ha confirmado el nombre de las 23 jugadoras que forman la convocatoria definitiva para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. Arranca así la recta final para la Copa del Mundo. Con Alexia Putellas como buque insignia de la selección española de fútbol femenino.

El próximo 20 de julio comienza la nueva edición del Mundial Femenino. Desde Francia 2019 a Australia y Nueva Zelanda 2023. Un camino en el que por medio se ha quedado una Eurocopa y el famoso motín de las '15 rebeldes'. Aunque de entre ellas, tres figuran en la convocatoria de España.

Ona Batlle, Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey jugarán con la Selección la próxima Copa del Mundo. Las que no lo harán son Elena Lete, Jana, Marta Cardona, Maite Oroz, Gabarro y Fiamma. Estas cinco, además de la lesionada Sheila García, han sido los descartes de Jorge Vilda.

Jorge Vilda, tras dar la convocatoria de la selección española de fútbol femenino para el Mundial 2023 EFE

En el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el seleccionador nacional ha ofrecido la convocatoria de España. No se han producido grandes sorpresas, salvo las bajas de Marta Cardona y Maite Oroz, con las que había venido contando en los últimos meses.

Precisamente, sobre ambas ha querido incidir en su comparecencia pública: "Estoy convencido que tanto Marta como Maite tienen nivel para estar entre las 23, tanto ellas como las demás. Al final hay que tomar decisiones. Esta noche hemos dormido muy poco, en mi caso nada, pero al final hemos intentado anticiparnos a lo que nos va a venir en el Mundial sobre rivales o situaciones de partido. En función de eso hemos tomado esta decisión".

Jorge Vilda es uno de los líderes de la selección española. Desde el motín de las 'rebeldes', su figura ha sido respaldada por la RFEF y también por diferentes jugadoras. Además de Ona Batlle, Mariona Caldentey y Aitana Bonmatí, también Alexia Putellas, Jenni Hermoso e Irene Paredes no han fallado al equipo nacional.

De Vilda a Putellas

Tras el motín de las 'rebeldes', se comenzó a ver a Jorge Vilda como el auténtico líder de la Selección. Aunque con el regreso de Alexia Putellas, después de permanecer durante 299 días alejada de los terrenos de juego por lesión, se antoja complicado no ver a la mejor futbolista del mundo en la actualidad como la lideresa de España.

Las jugadoras de la selección española de fútbol femenino, celebrando un gol ante Panamá EFE

Sobre ella también ha hablado el seleccionador: "La he visto con una forma óptima por el momento que se encuentra de su recuperación. En su equipo ha jugado 25 minutos competitivos. ayer planteamos 45 y las sensaciones eran buenas. Podía haber llegado hasta 60. Sé que hubiera jugado el partido entero, pero no quiero asumir riesgos. Las sensaciones fueron muy buenas, más allá del gol. Lo mejor de Alexia está todavía por llegar".

Tampoco ha obviado que cuando se habla de Alexia Putellas o Jenni Hermoso se habla de auténticas líderes: "Seguimos con las mismas capitanas y hay otras que ejercen liderazgo como Alexia o Jenni Hermoso. Hay un clima de concordia y eso me gusta". Dos galardones del Balón de Oro consecutivos y otros tantos Premios The Best de la FIFA solo vienen a confirmar que cuando se habla de la catalana cualquier elogio se queda corto.

Alexia Putellas se ha convertido, por méritos propios, en un referente tanto en España como más allá de nuestras fronteras. Una figura que provoca que la Selección también haya dado un paso adelante, sobre todo por la manera en la que los rivales ven al equipo ahora. Un adversario a temer y a tener en cuenta.

Aunque la capitana del Barça no está sola. Junto a ella estás las Bonmatí, Paredes, Misa, Athenea, Esther, Zornoza, Caldentey y compañía. Y también la 'sorpresa' con nombre propio: María Pérez. De ella ha dicho Jorge Vilda que es la "jugadora más similar a Sergio Busquets" que puede tener la Selección Femenina.

Lo que está claro es que España tiene la ilusión, tiene la calidad y también la ambición de hacer historia en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Una Copa del Mundo en la que debuta el 21 de julio ante Costa Rica, para después enfrentarse a Zambia el 26 y a Japón el 30. La Selección es la favorita de su grupo y también una de las serias candidatas al título.

Convocatoria de España

Porteras: Misa Rodríguez (Real Madrid), Cata Coll (Barcelona), Enith Salon (Valencia).

Defensas: Ivana Andrés (Real Madrid), Olga Carmona (Real Madrid), Irene Paredes (Barcelona), Rocío Gálvez (Real Madrid), Ona Batlle (Manchester United), Laia Codina (Barcelona), Oihane Hernández (Athletic).

Centrocampistas: Claudia Zornoza (Real Madrid), Irene Guerrero (Atlético de Madrid), María Pérez (Barcelona), Alexia Putellas (Barcelona), Aitana Bonmatí (Barcelona), Teresa Abelleira (Real Madrid), Jenni Hermoso (Pachuca).

Delanteras: Esther González (Real Madrid/-), Alba Redondo (Levante), Athenea del Castillo (Real Madrid), Salma Paralluelo (Barcelona), Eva Navarro (Atlético de Madrid), Mariona Caldentey (Barcelona).

