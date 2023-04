El exárbitro que reveló presiones de Negreira denuncia amenazas de su entorno: "Había una bala"

El 'caso Negreira' sigue dando que hablar. Mientras Laporta se ha desplazado hasta Eslovenia para mantener una conversación con Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, nuevos sucesos se van desvelando. El último de ellos ha llegado tras las palabras del exárbitro Sergi Albert Giménez.

El excolegiado ha denunciado esta vez una serie de presiones recibidas tras encontrarse una bala en su garaje. Albert Giménez reconoció que tenía una plaza en el mismo lugar que el hijo de Enríquez Negreira. "Javier Enríquez Romero tenía una lista de todos los propietarios. Esto es una amenaza clara. Si me pasa algo, ahí están los medios para denunciarlo", explicaba en el programa radiofónico.

El excolegiado, en el programa de 'Goles' de Radio MARCA, volvió a denunciar las presiones que está sufriendo parte del entorno de los Negreira. Albert Giménez hace cerca de dos meses hizo público que había sufrido presiones por parte de Enríquez Negreira durante su etapa como profesional y ahora ha realizado una durísima acusación sobre ellos.

"Mi familiar no tocó la bala y llamó a los Mossos para que se personaran en el lugar. Vinieron, investigaron, levantaron acta y dieron fe de lo que el familiar vio en esos momentos", indicó mientras se publicaban una serie de fotos que respaldaban su testimonio. Unos hechos que ya ha dado a conocer ante las respectivas autoridades policiales.

Unas palabras que no se quedaron, ya que siguió insistiendo en que todo había sido obra del entorno del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. "Para mí es una amenaza y puede venir del entorno de Enríquez Negreira. Su hijo, como propietario de la plaza, sabía que yo también tengo una plaza de garaje ahí. De hecho, hemos coincidido en reuniones de propietarios. Me llama mucho la atención que dejen una bala en mi plaza", apostilló sobre lo sucedido.

"Me enteré el jueves pasado. Llamé al administrador de fincas para comprobarlo y un vecino que estaba en el párking también lo vio. Llamaron a los mossos y levantaron acta. Mañana me personaré en comisaría", sentenció.

Denunció presiones

Hace cerca de dos meses, Sergi Albert Giménez ya desveló que durante su época como árbitro, donde coincidió durante gran parte de su carrera como colegiado junto a José María Enríquez Negreira, recibió una serie de presiones por parte del que fuese número dos del estamento.

"A mí me presionó Negreira. Me reunió con otros árbitros y me dijo: 'Oye pollo, ten cuidado con lo que dices en televisión. Tú ya me entiendes. Ándate con cuidado", explicó el pasado mes de febrero en el citado medio radiofónico. Además, durante aquella intervención también explicó que le parecía muy rara la situación del excolegiado con el alzhéimer.

También destacó el enorme tráfico de influencias de Enríquez Negreira, ya que utilizaba su posición de privilegio en el CTA para sacar partido. Una fórmula que propició que el FC Barcelona le pagase 7,3 millones durante más de quince años.

