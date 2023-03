Revuelo en Canarias: la UD Las Palmas no sanciona a un juvenil condenado por violencia de género

Hace tan solo unos días se daba a conocer la condena que recibía uno de los jugadores del juvenil de la UD Las Palmas. Un severo castigo para Joel Rodríguez, que se verá obligado a cumplir 40 días de trabajo para la comunidad tras agredir a su pareja en la capital de la comunidad autónoma insular.

La polémica llegó cuando el club anunción que lamentaba profundamente los hechos ocurridos, pero no realizaba castigo alguno a Joel Rodríguez. Un posicionamiento que no ha entendido la afición ni parte del fútbol canario, que ha reclamado que haya un severo castigo. Incluso han llegado a pedir que no continúe en las filas del cuadro amarillo.

El jugador, de 18 años, agredió en plena vía a pública a la joven de 16 años el pasado domingo. Según se ha conocido, el futbolista del equipo juvenil de la UD Las Palmas propinó golpes y patadas a su pareja tal y como relataron diversos testigos presentes en la escena.

El Juzgado de Violencia de Género número 1 de Las Palmas de Gran Canaria impuso al joven este martes una pena de 40 días de trabajo en beneficio de la comunidad y la prohibición de tenencia de armas durante dos años, en una sentencia que ha dictado en sala al reconocer los hechos el acusado y existir un acuerdo entre las partes.

Sin embargo, la víctima no quiso poner denuncia alguna al jugador del juvenil de la UD Las Palmas. Además, se negó a declarar en su contra y ser examinada por el médico forense. No obstante, varios testigos, entre ellos un Policía Nacional, aportaron su versión de los hechos.

[Penas de cárcel para los responsables del partido que dejó más de 130 muertos en Indonesia]

Comunicado de Las Palmas

"La Unión Deportiva Las Palmas lamenta profundamente que uno de sus jugadores haya cometido un delito de violencia de género, tras conocer directamente el texto de la sentencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, número 1, de Las Palmas de Gran Canaria, que condena al juvenil Joel Domínguez a 40 días de trabajo en beneficio de la comunidad y a un año de alejamiento de la víctima.

La UD Las Palmas ha comunicado oficialmente hoy al jugador el más profundo rechazo a la conducta por la que ya ha sido condenado tras la celebración de juicio rápido en el día de ayer, aunque se trate del ámbito de su vida privada. La entidad asume el daño reputacional que sufre por acciones de esta índole de cualquiera de sus trabajadores o colaboradores.

Esta entidad quiere, por tanto, manifestar lo siguiente:

1) Su más absoluto rechazo a cualquier forma de violencia, en el ámbito deportivo o extradeportivo.

2) Su pleno respeto y adhesión a la decisiones judiciales como las del caso que nos ocupa, aunque recaigan sobre actividades desarrolladas por el deportista en el ámbito de su vida privada.

3) Su compromiso para seguir adoptando todas las medidas formativas y disciplinarias a su alcance para erradicar comportamientos violentos o discriminatorios, en la firme creencia de que la formación integral es el mayor apoyo a nuestros jugadores y la mejor contribución del Club para evitar que la sociedad pierda a personas que pueden ser útiles".

Sigue los temas que te interesan