Aday Benítez y las cloacas del fútbol: así le ofrecieron amañar un partido del Girona por 50.000 euros

El fútbol se encuentra sacudido últimamente por muchas polémicas que poco tienen que ver con lo que sucede en el campo. Son asuntos turbios que bien podrían considerarse como las cloacas del balompié patrio. Desde las investigaciones al Barça y al Comité Técnico de Árbitros por su vinculación con el 'Caso Negreira' hasta la sombra que siempre surge cada final de temporada en relación a los amaños de partidos.

Sobre esta situación ha hablado, y mucho, Aday Benítez, exjugador de fútbol español que pasó buena parte de su carrera en clubes tan importantes como el Girona o el Tenerife. El futbolista ha pasado por el programa el 'Bar de Sique' donde ha relatado cómo se trabaja en las cloacas del fútbol español.

El de Sentmenat ha comenzado su exposición avisando que todos deben reconocer la existencia de estas prácticas, ya que no sirve de nada ocultarlas y menos si se pretende luchar contra este tipo de lacras: "En el fútbol ha habido maletines y ha habido primas por detrás". Una confesión pública que puede hacer en primera persona ya que él ha visto pasar por delante de él intentos de soborno.

El más crudo, tal y como él mismo ha desvelado, lo vivió siendo jugador del Girona en una temporada en la que el equipo catalán consiguió el ascenso. Antes de finalizar esa temporada, el futbolista catalán recibió una contundente oferta. Muchos miles de euros por dejarse perder un partido en una temporada clave para ellos.

"Yo nunca lo he aceptado, pero me lo han ofrecido. Incluso por dejarme perder. A mí y a muchos más". Aday Benítez avisa y profundiza en su oscura anécdota: "A mí me ofrecieron cerca de 50.000 euros". En este caso, era por dejarse perder un partido.

Aday Benítez durante un partido con el Girona Europa Press

Sin embargo, Aday explica que no aceptaron por una cuestión obvia y era no añadir un borrón, como hubiera sido verse envueltos en un escándalo de amaños, en un curso en el que el objetivo de subir a Primera División estaba cumplido: "Era absurdo aceptar porque ese año ascendíamos a Primera División. Nos quedaba un partido de Liga y yo no iba a manchar toda la temporada por un partido".

Aday fue más allá y explicó así cómo se gestionan este tipo de artimañas: "Siempre contactan con algún jugador y este hace de enlace con los más allegados del vestuario. Realmente solo tienen que coger a tres o así, pero tienen que tocar a más. Aunque luego con que tengas comprado a un portero, a un central y a un delantero lo tienes medio hecho".

Sospecha de un partido en Tenerife

Benítez siguió contando sus experiencias y además de relatar cómo se produjo aquel intento de amaño cuando estaba en el Girona, también habló sobre una extraña experiencia que vivió estando en el Tenerife: "Luego he vivido también situaciones en clubes como el Tenerife que no puedo corroborar porque no estaba dentro de los jugadores que tocaron".

"Era un partido de liga, nosotros no teníamos opciones de entrar en playoffs y el Sporting de Gijón sí. Íbamos a jugar los jugadores que ya no teníamos minutos últimamente y al final jugaron los que lo hacían siempre. Perdimos 3-1 con goles que...".

Aday Benítez se detiene ahí porque remarca que es algo que no puede demostrar lógicamente, pero que siempre le llamó la atención. Por eso ahora decide contarlo: "Esto no lo podré corroborar nunca porque yo no estaba, pero me pareció muy raro. El entrenador cambió la alineación el día de antes".

La denuncia de LaLiga

Tras la confesión del exjugador del Girona, la cual ha tenido una enorme repercusión, LaLiga ha comunicado que interpondrá una denuncia ante el Centro Nacional Policial por la Integridad en el Deporte y las Apuestas (CENPIDA) e investigará lo sucedido en ese intento de amaño.

▪️LaLiga denuncia ante la Policía Nacional una presunta proposición de amaño de partido confesada por un exfutbolista▪️. https://t.co/MKeKloagsx pic.twitter.com/1mRejkVGMi — LaLiga Corporativo (@LaLigaCorp) March 9, 2023

"LaLiga ha presentado una denuncia ante el Centro Nacional Policial por la Integridad en el Deporte y las Apuestas (CENPIDA) tras las declaraciones del exfutbolista Francisco Aday Benítez, en las que manifiesta que le habrían ofrecido 50.000 por dejarse perder un partido de fútbol cuando restaba una jornada para el ascenso de su equipo a Primera División".

"El área de Integridad y Seguridad de LaLiga tiene como uno de sus objetivos la prevención, la detección y la denuncia de cualquier conducta que infrinja el 'juego limpio' y pueda adulterar la competición. La predeterminación de resultados es delito, así como acreditar la sola intención de propuesta de amaño".

