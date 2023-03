Xavi estalla: "Ganas en Madrid 0-1 y no convence; si fuera al revés, sería fiesta nacional"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, insistió este sábado en que el azulgrana es "el club más difícil del mundo", porque además de ganar hay que convencer, y puso como ejemplo la victoria en el Bernabéu en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

"Tu ganas en Madrid 0-1 y parece que no convence, cuando si hubiera sido al revés sería fiesta nacional", declaró en la previa de la visita del Valencia en La Liga.

El técnico catalán insistió en que su intención siempre es que el equipo se defienda con balón, "pero en los partidos grandes, el rival siempre te puede someter".

[El pique entre Xavi y Carvajal que calentó El Clásico de la Copa del Rey: "¡Tonto, que eres tonto!"]

Victoria en El Clásico

"Desde dentro, hacemos un análisis en el que el Madrid nos apretó y exigió, nosotros queremos posesiones largas y no lo conseguimos. Hay momentos en que los partidos ante el rival grande te puede someter. Buscamos posesión de 60, 70 y 80. Pero el contrario también juega y te puede dominar. Pero nosotros también jugamos defensivamente sin pelota, y estuvimos extraordinarios, pero no es lo que queremos. Queremos generar con pelota, como el día de la Supercopa. Pero el contrario también juega y tiene la pelota".

Críticas al juego

"Veo que ha habido revuelo. El Barça es el club más difícil del mundo, ganas al Real Madrid 0-1 y no convence y si es al revés es fiesta nacional. Ya lo dije el año pasado y me dieron hostias como un piano. En el Barça hay que ganar y convencer, y es nuestro objetivo. Pero el contrario es el vigente campeón de LaLiga y Champions, y si te aprietan alto es difícil. Es entender de fútbol. Hablar de posesión cuando te juegan mano a mano es absurdo. No nos plantamos en el área del Barcelona para estar en bloque bajo, nos puso el Real Madrid ahí. Esto es fútbol".

Xavi: "Jugamos como un bloque, todo el mundo ataca y defiende. Si encajamos pocos goles, también es gracias a los puntas y a la línea defensiva alta" pic.twitter.com/2MIHPUqq9m — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 4, 2023

Presión al equipo

"Es el club más difícil del mundo, sin ninguna duda. Hay que ganar y convencer. Hay una idea de juego muy claro y si no la haces no están tan satisfechos. Ganamos en un campo difícil. Pero acabé más satisfecho el día de la Supercopa que en la Copa. Me gusta ganar siendo protagonista y dominador, pero es el fútbol".

Ventaja con el Madrid

"Tenemos más tiempo, pero nos gustaría estar vivos en Europa. Descansaremos más. Es cierta ventaja".

Bajas en el Bernabéu

"Ganar sin Lewandowski, Pedri, Andreas, Ousmane... ganamos sin ellos en un campo como el Bernabéu. El equipo es un bloque, todos queremos ganar. Es esencial que con las bajas ganemos en campos difíciles".

Ansu Fati

"Todos los puntas necesitan marcar. Se entrena bien y está motivado. Será importante. Tengo mucha fe en él".

La Liga

"No sé si prefiero jugar antes o después del Real Madrid. Prefiero jugar antes y ganar. Tenemos que hacer nuestro trabajo. El Valencia será difícil, se juegan la vida. Nosotros haremos nuestro trabajo, dependemos de nosotros mismos".

