El pique entre Xavi y Carvajal que calentó El Clásico de la Copa del Rey: "¡Tonto, que eres tonto!"

El Clásico de ida de las semifinales de la Copa del Rey dejó muchas imágenes. La primera y más importante, la de las caras de felicidad de los jugadores del FC Barcelona celebrando su victoria en el césped del Santiago Bernabéu. Los chicos de Xavi Hernández, a pesar de realizar un partido simple y ramplón, consiguieron llevarse el triunfo en el primer encuentro de la eliminatoria.

El conjunto azulgrana no realizó un buen partido, al menos en cuanto a fútbol ofensivo se refiere. Se aprovecharon de una pérdida en la salida de balón del Real Madrid para marcar un gol con mucha fortuna. Tira Kessié, la para Courtois y Militao, en su acción de repliegue, se introduce el balón en la portería del conjunto blanco mientras Nacho es incapaz de despejar la pelota.

Ese tanto decantó el partido del lado culé. Los de Carlo Ancelotti no supieron encontrar el camino hacia la remontada en ningún momento y la tensión se apoderó de sus acciones atenazando sus piernas y limitando sus ideas. El final del choque, en el que la afición del Santiago Bernabéu esperaba esa remontada, estuvo marcado por la falta de claridad de sus jugadores.

Tanto es así que los jugadores del Real Madrid cayeron en la trampa de los jugadores del Barça y se dejaron llevar por la frustración hasta protagonizar piques que no tenían ningún sentido para ellos. Uno de los más duros tuvo como protagonistas a Dani Carvajal, Alejandro Balde y Xavi Hernández.

Los dos laterales, que coincidieron con España en la última concentración del equipo nacional en Qatar para la disputa del Mundial, fueron a un salto y chocaron en el aire. Ambos engancharon sus brazos en el salto y se enzarzaron. Se encararon e intercambiaron algunas palabras. En los labios del jugador del Barça se podían leer frases como "¿qué te pasa?" en claro tono desafiante. Carvajal tampoco rehuyó el pique.

El 'calentón' de Xavi

Sin embargo, lo que seguramente no esperaba el lateral diestro del Real Madrid es que su pequeño rifirrafe con su compañero de Selección iba a tener un invitado especial. Xavi Hernández, que parece no haber superado todavía eso de no estar sobre el césped y sí bajo el banquillo. El entrenador del Barça se metió en el jaleo hasta llegar a insultar al defensa blanco.

Xavi, con la intención de amedrentar a su rival, comenzó a decir: "¡Eres un listo!". Los gestos desafiantes y arrogantes del técnico culé eran claros. Sin embargo, sus palabras subieron de tono hasta llegar a insultar al futbolista del Real Madrid: "¡Tonto, que eres tonto!". Carvajal, atónito, alucinaba con la actitud del entrenador rival.

Xavi Hernández y su banquillo se quejan al cuarto árbitro en el Santiago Bernabéu EFE

Tal fue la exaltación de Xavi Hernández que hasta Munuera Montero tuvo que venir hasta la banda para detener el pique y reprender al técnico al que le mostró una tarjeta amarilla. El entrenador del Barça, que no podrá estar este fin de semana en el compromiso de Liga de su equipo porque cumple ciclo de amonestaciones (como si fuera jugador de campo) volvió a ver de nuevo otra cartulina.

Él mismo reconocía hace unos días que tiene que aprender a controlarse y que es culpa suya tener esa actitud que le ha llevado incluso a ser sancionado. Sin embargo, volvió a demostrar que cuando está en medio de la batalla se le olvida esa autocrítica y ese deseo de autocontrol. Y que mayor batalla que un Clásico con el pase a la final de la Copa del Rey en juego.

