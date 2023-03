Ancelotti, optimista para la vuelta: "No sería la primera vez que el Madrid remonta una eliminatoria"

El entrenador del Real Madrid compareció en rueda de prensa después de la derrota de su equipo ante el Fútbol Club Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. El técnico italiano se mostró contento con el rendimiento del equipo, confiado en que los blancos le pueden dar la vuelta a la eliminatoria y satisfecho por haber tenido más posesión que los culés.

La posesión

Hemos hecho un buen partido, hemos planteado un partido intenso. Hemos hecho mucha presión arriba y creo que el Barcelona ha tenido solo un 34% de balón, eso significa que lo hemos hecho bien en este aspecto. Donde lo podíamos haber hecho mejor era acertar más en el último tercio, pero la línea defensiva estaba muy cerrada. Pusimos muchos centros, pero ellos en los balones aéreos han sido contundentes. Ha sido un partido que nos da confianza para la vuelta. No ha salido un resultado, pero solo tenemos que repetir el partido.

El cambio de Liverpool

Han salido dos partidos distintos, con dos equipos que han defendido muy bien y nosotros hemos tenido dificultad en las transiciones. No siempre puedes hacer un partido de transiciones. No le hemos permitido al Barcelona jugar como quiere, y eso es algo buen para nosotros, así que hay que repetir esto en el partido de vuelta.

El gol hizo daño

El partido lo hemos empezado bien y terminado bien. Después hay un error individual, con un pase mal hecho ellos han buscado la contra y con un rebote nos han marcado, claro que ha afectado al equipo, pero en la segunda parte hemos seguido igual. No ha tenido la posesión el Barcelona, y es un mérito. El marcaje de Araújo a Vinicius ha sido correcto.

Secuelas mentales

No, creo que no, porque estamos satisfechos con el partido. No siempre tienes la oportunidad de controlar a un equipo como el Barcelona, y es complicado controlar el juego como lo hemos hecho hoy. Somos conscientes de que hay que remontar y no es la primera vez que remontamos una eliminatoria.

La victoria del Barça

Creo que no ha merecido ganar el Barcelona, es bastante obvio. A nivel defensivo ha sido uno de los mejores partidos del Madrid.

A mejorar en la vuelta

El partido de vuelta creo que seremos capaces de tener más oportunidades. No creo que el Barcelona pueda plantear un partido así de defensivo en el Camp Nou.

Munuera Montero

Creo que en general ha sido una buena actuación, en el momento de la amarilla a Vinicius se ha complicado el partido con algunos nervios, pero no ha pasado nada.

¿Favorito?

Creo que ahora tenemos desventaja pero mucha confianza en que podemos volver.

Un Barcelona muy defensivo

Ha sido raro ver al Barcelona jugar de esta manera, pero creo que han aprendido muy bien. A nivel defensivo son un equipo muy sólido y han encajado pocos goles, tienen compromiso colectivo.

Los ánimos

Estamos dolidos por el resultado pero con mucha confianza para la vuelta.

