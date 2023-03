Xavi Hernández: "Apenas hemos sufrido contra el Real Madrid en su casa"

Victoria del Fútbol Club Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu. Un gol en propia puerta de Eder Militao acabó por dar una ligera ventaja a los culés frente al Real Madrid en la eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey. Después pasó Xavi Hernández por rueda de prensa, donde afirmó que el equipo blanco sigue siendo el favorito para pasar a la final.

El plan no salió

"No, el plan era tener posesiones largas y jugar en campo contrario. Dominar a través del balón... pero delante está el Madrid. Y son cosas que pasan, por ejemplo, en Europa. Nosotros siempre queremos 'defender con el balón', pero a veces no lo consigues. Pero bueno, el Madrid apenas ha tenido ocasiones y eso demuestra que en defensa, al menos, sí hemos estado extraordinarios. Y defender es parte de este deporte".

¿Qué le hubiese gustado?

"Nosotros buscamos dominar a través de la posesión. Nos gusta generar más. Lo de hoy no ha sido el partido que queríamos, que esperábamos. Pero esto es el Madrid: ¿Cómo le quitas la pelota a Kroos y Modric? Es muy difícil. Pero hemos estado extraordinarios en defensas, repito".

¿Sube el ánimo tras las últimas decepciones?

"Si hubiésemos perdido tampoco habría cambiado mucho. Porque queda otro partido. Sube la moral ganar en el Bernabéu, claro, pero falta otro partido en abril".

¿Se ha traicionado el estilo?

"Es que el rival te empuja a jugar así. No hemos estado tan precisos con el balón, pero hablamos de un rival que presiona todo el partido, que lo pone difícil. No hemos traicionado ningún modelo de juego; es a lo que te llevan. Hay que saber defender también en este deporte".

¿Por qué dice que el Real Madrid sigue siendo favorito?

"Porque hoy nos ha dominado con balón. No hemos sabido encontrar las soluciones a su presión alta y podríamos, perfectamente, haber empatado. Ganamos, pero porque defendimos muy bien. Excelente".

35 por ciento de posesión

"Y lo he dicho: no estoy satisfecho con el balón. Nos han metido mucho en nuestro campo y sometido. Pero el equipo ha resistido muy bien. Ese no es el porcentaje que buscamos. Hoy hemos sufrido más de la cuenta y jugadores como Kessié, Busi... han acabado muy cansados. Pero hay que valorar el trabajo. Apenas hemos sufrido contra el Real Madrid en el Bernabéu".

[El Clásico de Enríquez Negreira: billetes de 500 con la cara de Laporta y gritos de "corrupción"]

La defensa de Araujo ante Vinicius

"Para mí es de los mejores defensas del mundo. También han hecho un gran partido Marcos Alonso, Balde... muy contento con el trabajo defensivo del equipo".

Nivel del rival

"Es que para mí el Madrid es favorito en esta eliminatoria. Porque tienen un gran equipo, sí, pero hoy les hemos minimizado. Vinicius, que normalmente hace 6-7 ocasiones, hoy no ha hecho ninguna. Son campeones de Liga y Champions. Hay que valorar estas noches".

Primeras declaraciones

Ante el micrófono de Movistar Plus, Xavi Hernández consideró que la victoria por la mínima fue positiva para su equipo, además de destacar que minimizaron "a un Madrid en su campo que suele tener muchas ocasiones y que hoy (por este jueves) no ha tenido una clara hasta el 89'".

Sensaciones tras la victoria

"El resultado es muy positivo, queda el segundo partido, satisfechos del trabajo, hemos minimizado a un Madrid en su campo que suele tener muchas ocasiones y hoy no ha tenido una clara hasta el 89'. Nos ha costado a los de arriba ganar duelos para tener balones arriba, me voy con la generosidad del equipo".

[El análisis de Rafa Nadal de Vinicius Júnior y Karim Benzema por El Clásico]

Capacidad de sufrimiento

"Llevamos tiempo que la gente está muy solidaria, ante un rival de alto nivel no nos han hecho ocasiones claras pero no podemos darle el dominio al equipo contrario y satisfecho por el resultado pero no por el juego".

¿Favoritos?

"Cambia poco, es una cierta ventaja, pero veo muy fuerte a este Madrid y la vuelta en casa ante nuestro público. Si hubiéramos cosechado una derrota te diría lo mismo, hasta dentro de un mes no tenemos la vuelta".

Tensión en el campo

"Es un Clásico, pero con respeto siempre, muy bien el fair play de los dos equipos".

Sigue los temas que te interesan