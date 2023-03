El duro relato de Ander Herrera por culpa de las lesiones: "Ha pasado por mi cabeza tirar la toalla"

Ander Herrera regresó el pasado verano al Athletic Club. El centrocampista cerraba un exitoso periplo por Europa, donde militó en algunos de los equipos más importantes del mundo como el Manchester United o el Paris Saint-Germain. Sin embargo, su vuelta está siendo mucho más duro de lo esperado.

El talentoso centrocampista decidió dejar París para regresar a la que fue su casa durante varias temporadas antes de dar el gran salto al fútbol europeo, volvió al Athletic Club. Lo que se esperaba como un regreso por todo lo alto, no ha sido así. Se ha encontrado con la cruda realidad de las lesiones, que le han amargado una y otra vez a lo largo de la temporada.

Las lesiones en el muslo y en aductor están convirtiendo su regreso a Lezama en un auténtico viacrucis. Y así lo ha dejado ver en un sincero texto que ha publicado en sus redes sociales. En él, se ha abierto acerca de lo que piensa sobre el transcurso de su temporada. Un relato casi estremecedor, donde da a conocer cómo lo está viviendo en primera persona.

"Estoy pasando, sin duda, por el momento más difícil de mi carrera", comienza el jugador. "Hace algo más de un año comencé a tener problemas musculares reiterativos de los cuales no consigo recuperarme. Para alguien como yo, que tiene pasión por su profesión y disfruta cada día de ella intensamente, es algo muy duro", añade.

"Me siento con la misma energía e ilusión por el fútbol que durante toda mi trayectoria, pero las lesiones no me están permitiendo disfrutar y ser feliz. Siento que en el Athletic Club tengo todo lo que necesito para serlo y eso me hace sufrir todavía más. Estoy rodeado de profesionales que no dejan de mostrarme su ayuda y apoyo y de compañeros inigualables", recalca.

"En ocasiones, se me ha pasado por la cabeza tirar la toalla pero no me lo perdonaría. Queremos educar a nuestras hijas en la constancia y en la superación de los obstáculos que se puedan encontrar en el camino y eso sería exactamente lo contrario. Voy a seguir buscando soluciones y trabajando para volver a hacer lo que más me gusta y devolver el cariño de la gente que me rodea", termina.

Una sincera reflexión sobre lo duro que se ha convertido volver a los terrenos de juego, ya que se ha visto afectado de una manera u otra por una serie de lesiones que le han hecho ser un jugador residual en la rotación de Ernesto Valverde.

Sin peso en el equipo

Los problemas recurrentes en el aductor y el muslo le han hecho ser únicamente partícipe en 11 partidos esta temporada. Además, sólo ha sido titular en tres de ellos, sin llegar a completar a alguno de ellos. Por otro lado, jugado poco más de 400 minutos, lo que arroja una media de menos 40 por encuentro. Una situación que espera revertir de cara a la 23/24.

