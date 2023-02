Entre el escándalo y la teoría de la conspiración: Enríquez Negreira, un tema tabú en Barcelona

El escándalo de los pagos realizados durante años por parte del Fútbol Club Barcelona a José María Enríquez Negreira, el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros hasta 2018, ha puesto en los últimos tiempos patas arriba el fútbol nacional. Las dudas sobre el beneficio que realmente sacaba la entidad culé con esta relación de la que cada vez se han ido conociendo aspectos más oscuros, ha puesto en tela de juicio la limpieza de la competición e incluso la honorabilidad del colectivo arbitral.

Este turbio asunto ha sido noticia en casi todo el país e incluso ha llegado hasta el extranjero, pero curiosamente hay un lugar en el que este 'caso Negreira' no es un tema de conversación habitual. Resulta casi paradójico, pero este curioso acuerdo económico entre el Barça y el número 2 de los árbitros está pasando casi de puntillas en la ciudad condal.

Pese a que la trama la destapó la Cadena SER en Cataluña, en los medios de comunicación no genera noticias de forma habitual, en las charlas entre los socios del club no aparece apenas el nombre de Enríquez Negreira y en el Camp Nou no se ha producido ninguna reacción de ningún tipo a este asunto. Es como si no estuviera pasando nada.

Joan Laporta, durante un acto en el Camp Nou EFE

De hecho, en algunos sectores se pretende incluso mirar para otro lado y pensar en una teoría de la conspiración. Esta corriente la originó el propio FC Barcelona porque, en el primer comunicado que emitió al respecto de este asunto, en su punto 4 trató de desviar la atención: "El FC Barcelona lamenta que esta información aparezca justamente en el mejor momento deportivo de la presente temporada", apuntaron desde la entidad culé. Algo similar a lo que hizo poco después el presidente Joan Laporta.

Un tema tabú

Ni mucho menos está prohibido hablar del 'caso Enríquez Negreira' en Barcelona, pero parece que, bien por presión social o por el motivo que sea, este tema se ha convertido prácticamente en algo tabú. Casi nadie en la ciudad condal saca a relucir el nombre del que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros mientras que tanto él como su hijo estaban a sueldo por parte del Barça.

Pese a que los socios son todavía los dueños de la entidad, no se ha planteado ningún plebiscito que genere un debate real sobre este asunto. Nadie pide todavía responsabilidades pese a que siguen saliendo nombres implicados, sin ir más lejos el del actual presidente del club, y pocas preguntas se han cuestionado acerca de la utilidad de todos esos millones de euros que salieron en los últimos años de las arcas del Barcelona para ir a parar a los bolsillos de Enríquez Negreira y su familia.

[La afición del Barça, tras el escándalo de Enríquez Negreira: "Hay pagos de los que no sabemos nada"]

A la espera de cómo avancen las investigaciones puestas en marcha por la Fiscalía que todavía están en curso, a una importante parte de la afición del equipo azulgrana no le preocupa en exceso aún este asunto. Ya lo pudo comprobar EL ESPAÑOL cuando habló con la plataforma Seguiment FCB, desde la que sí que pidieron mucha más transparencia a la hora de presentar las cuentas pero se mostraron convencidos de esperar al fin del proceso judicial.

Poco después de destaparse el escándalo, el FC Barcelona jugaba el partido de ida de la eliminatoria de la Europa League en el Camp Nou ante el Manchester United, pero en el estadio nadie alzó la voz. Se podía esperar algún tipo de respuesta o de exigencia a la actual junta directiva o incluso a las anteriores, pero no se escuchó ningún grito al respecto y entre los aficionados apenas se comentó el tema.

La búsqueda de 'Enríquez Negreira' en Internet, por Comunidades.

Tampoco en los medios de comunicación catalanes este asunto está generando muchas noticias. Tanto es así, que los informes de algunas consultoras de comunicación reflejan que por cada noticia que se publica en Cataluña salen seis en el resto de medios. Eso, pese a que la noticia surgió en Barcelona.

Y algo que habla más a fondo del interés que está suscitando este tema por zonas es que Cataluña no es, ni de lejos, el lugar en el que más se buscan noticias en torno a este asunto. El resultado de búsqueda de las palabras Enríquez Negreira en Google dice que Galicia es la Comunidad en la que se persigue más esta información, seguida de Asturias, Murcia y Aragón, mientras que Madrid aparece en el sexto lugar y Cataluña en el octavo.

La teoría de la conspiración

Uno de los argumentos que más se han utilizado desde que se destapó todo este escándalo en el bando culé tiene que ver con una teoría de la conspiración. Esta corriente apunta que, justo en este momento en el que el Fútbol Club Barcelona manda en La Liga y ha ganado recientemente la Supercopa de España, desde el lado madridista se trata de desviar el foco y de desestabilizar a la entidad por todos los medios.

Todo comenzó con el comunicado que emitió el propio club después de que se destapara todo. En él trataron de explicar cuál era el objeto de aquella relación económica, pero en el punto 4 dieron rienda suelta a esta queja: "El FC Barcelona lamenta que esta información aparezca justamente en el mejor momento deportivo de la presente temporada", comentaron, a la vez que se reservaron el derecho de emprender acciones legales contra quien consideraran necesario.

Aquello fue todavía un poco más allá cuando Joan Laporta, implicado en su anterior mandato, compareció públicamente para tratar de arrojar más explicaciones. Sin embargo, lejos de mirar hacia dentro cargó las tintas contra Javier Tebas, el presidente de LaLiga, que había apuntado que la patronal se presentaría como acusación particular si finalmente la justicia dice que se ha producido un delito.

Las palabras del mandatario de LaLiga, que pidió además la dimisión de Laporta si finalmente hay corrupción, encendieron al presidente del Barça. "Tebas siempre aparece de forma recurrente para desestabilizarnos. No le daré el gusto, el FC Barcelona es de sus socios. Quien decida manchar la Historia del club tendrá una respuesta contundente", dijo el actual directivo culé.

[El puzle del 'caso Negreira': tres sociedades, directivos, presidentes y una red de favores]

No se quedaron aquí los ataques contra el presidente de LaLiga: "Tebas se ha vuelto a quitar la carera. Le tiene fobia al FC Barcelona", comentó Joan Laporta, pese a que desde LaLiga ni denunciaron ni destaparon estos pagos recurrentes de la entidad al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

Muchos en la ciudad condal están convencidos de que este escándalo destapado tiene que ver con el momento deportivo del FC Barcelona, que parece estar reaccionando después de unos malos años. Pese a su doble eliminación europea, los culés son líderes de LaLiga, han ganado la Supercopa de España y pelean por la Copa del Rey, donde se verán las caras con el Real Madrid en semifinales. Por eso, sobre todo desde el propio club, apuntan a que todo este escándalo se ha destapado de manera interesada.

Sigue los temas que te interesan