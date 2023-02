Minguella, sincero sobre el escándalo: "Me hace llorar, es tan lamentable que casi me doy de baja del Barça"

José María Minguella es una figura muy vinculada desde hace años a la historia del Fútbol Club Barcelona. Socio desde pequeño, trabajó en la entidad culé hace muchos años, como agente de jugadores fue una parte muy importante en el fichaje de Leo Messi y también se presentó en dos ocasiones como candidato a la presidencia del club catalán.

Por todo esto, es una voz muy autorizada para opinar sobre todo lo que pasa en el Barça. Actualmente forma parte del equipo de comentaristas de la Cadena Cope para analizar los partidos del conjunto culé, y este pasado jueves fue preguntado, durante el encuentro de la Europa League contra el Manchester United, sobre el escándalo que relaciona a la entidad blaugrana con José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

Minguella no se mordió la lengua y habló como acostumbra a hacer, de manera clara y sin guardarse nada. Así, se mostró muy triste por este asunto tan turbio que está manchando la imagen del Barcelona a unos niveles considerables y catalogó el hecho de "lamentable". Al ilerdense se le notó muy desencantado con el fútbol después de este feo episodio, ya que esperaba que este tipo de asuntos no se siguieran produciendo en el fútbol como pasaba hace años.

Triste y desencantado

Apenado, Minguella se despachó con su opinión en la Cadena Cope: "Es tan lamentable y tan increíble el hecho en sí. Moralmente es una patada al más mínimo sentido deportivo, pero es que además si lo haces, de la forma en la que lo han hecho desde hace años...", lamentó. Además, admitió conocer lo que rodeaba a José María Enríquez Negreira: "A este personaje y esta historia ya la conozco desde hace años", confesó.

El que pudo ser en dos ocasiones presidente del Fútbol Club Barcelona pero no obtuvo el respaldo suficiente en las elecciones siguió con su exposición en la misma línea: "En otra época, hubo un presidente del Elche que le regaló un coche, un Mercedes, a un árbitro, aquello era evidente, pero parecía que con el tiempo cada uno se había puesto en su lugar y que había un respeto", argumentó mostrando su sorpresa al respecto de que este tipo de conductas sigan existiendo en el fútbol.

Por otra parte, sus declaraciones más duras llegaron en el terreno personal: "Como socio 700 y pico, esto me hace llorar", dijo en un testimonio lleno de emoción. "Los árbitros, por naturaleza, si alguna vez se equivocan lo hacen a favor de los grandes, pero llegar a esto, con unas facturas de por medio, sin un contenido, sin poder enseñar nada de lo que hacían... Es tan lamentable que no me doy de baja del Barça, pero casi", concluyó visiblemente cabreado ante el escándalo que esto supone para el fútbol nacional y mundial.

