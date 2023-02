Laporta, contra Tebas: "Cada vez que superamos un obstáculo, LaLiga nos cambia la norma"

Ana Rosa Quintana, tajante con Joaquín Prat en directo: "En este plató no hay drogas"

Joan Laporta pasó revista sobre la situación actual del FC Barcelona. El presidente azulgrana compareció en rueda de prensa en un momento en el que la actualidad culé pasa por varios focos. Analizó en clave económica el estado del club, además de repasar el futuro de algunos futbolistas del primer equipo.

La presentación celebrada en el Auditori 1899 de Camp Nou arrancó con un balance del club realizado por Laporta. Volvió a cargar contra Javier Tebas, presidente de LaLiga, y su política de restricciones que tratan de esquivar.

"Es complejo, diría que todos sabéis lo que LaLiga fija. Cuando llegamos al club heredamos una masa salarial de 300-350 millones por encima del límite salarial. Y, desde entonces, se ha hecho un esfuerzo titánico que ha consistido en reducir masa salarial y al mismo tiempo construir un equipo competitivo. De ahí las palancas. Hemos logrado una reducción de 100 millones de masa salarial. Y el objetivo es llegar a los 170 este verano".

Laporta detalló el plan para cumplir las reglas financieras: "Seguimos en lo que contábamos. El coste real ajustado comprometido en la 2020/21 estaba en 655 millones. Yo estimo que a junio/julio de este año, con dos pequeños ajustes, con las renovaciones y sin fichar, estaremos más o menos en 450-460-470, cerca de ese parámetro oficial de 60-70% de los ingresos. Llegando a esa situación normalizada del 1:1. Habríamos bajado de 80 a 60%. Eso debería ser un parámetro aceptado por LaLiga. Nuestro objetivo es demostrárselo. Luego están los activos, lo que valía la plantilla y lo que vale. Si Javier hablaba de bajar 200 millones, de la 2020/2021 hasta ahora estaríamos en esas cifras".

Matey Alemany también habló sobre las barreras que impone LaLiga: "Tiene su complejidad. Nuestra voluntad es conseguirlo, hasta ahora lo hemos hecho. Aquí, haciendo los números de Tebas es una opinión de una de las partes. Nosotros tenemos nuestros parámetros y querremos que la Liga lo comprenda. Aún tenemos muchas cartas por jugar. El año que viene tenían contrato Griezmann y Piqué, eso son 90 millones menos de coste".

Polémica con Messi

Una vez expuesta la situación financiera, Laporta también dio una rueda de prensa en la que respondió a las preguntas de los medios de comunicación. Las primeras cuestiones fueron dirigidas hacia las polémicas palabras de Matías Messi, hermano de Leo, sobre la salida del argentino del Barça y la actual directiva culé:

"Le quito toda la importancia, porque además ya se ha disculpado. Todo lo que ha dicho es comprensible; dejémoslo ahí y no le demos más importancia. No afectan para nada la relación entre Leo y el FC Barcelona", dijo sobre estas declaraciones.

Balde, Busquets, Ansu...

"La renovación de Balde, lo de Busi, inscripción de Araujo, Sergi Roberto... Todo se está trabajando", señaló Laporta sobre las cuestiones de la plantilla que están en el aire. El caso con el que se mostró más tajando fue la renovación de Balde, "prácticamente acordada", según el presidente culé.

En cuanto a Busquets, Laporta agradeció su continuidad hasta verano y reconoce que todavía no se han sentado a hablar de una posible renovación: "Busi tenía propuestas de la MLS estadounidense y no ha escondido nunca que le gustaría probar algún día la experiencia americana. Podía haberse ido este invierno, pero por suerte ha decidido que quiere acabar esta temporada. Es un jugador incombustible y, si a final de temporada se ve con fuerzas y que aún es un jugador útil, nos sentaremos. Las dos partes hemos considerado que aún no es el momento".

Otro asunto espinoso el del futuro de Ansu Fati, ante los rumores sobre una posible salida del club al final de temporada: "Es un jugador en el que tenemos depositadas grandes esperanzas. No tenemos noticias de que quiera irse, al contrario, es un jugador muy integrado y querido en el club. Ha generado muchas expectativas y creemos que las puedes hacer realidad. Pero todo esto depende de que sea un jugador útil para el club y que el entrenador le haga jugar", señaló Laporta.

