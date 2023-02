La faltada a Cucurella en medio de la crisis del Chelsea: "No tiene nivel, no queremos verlo más"

El Chelsea está viviendo una de las peores temporadas de su Historia reciente en la Premier League. Muy lejos de la pelea por el título de liga, los de Stamford Bridge ni siquiera se encuentran actualmente en puestos europeos y tienen serias posibilidades de no jugar a nivel continental el próximo curso, algo que supondría un verdadero descalabro para los londinenses.

Son muchos los estamentos del club que están siendo señalados en este periodo tan convulso, y uno de ellos es por supuesto el de los jugadores. Hay varios futbolistas que no están ofreciendo ni de lejos su mejor versión, y eso está llevando a que incluso antiguas glorias de la entidad hayan salido públicamente a criticarlos.

Uno de los que se ha llevado un buen varapalo ha sido Marc Cucurella, uno de los grandes fichajes del Chelsea para esta temporada y por el que se pagaron más de 65 millones de euros al Brighton este pasado verano. El español ha sido duramente criticado por Frank Leboeuf, el exfutbolista del equipo inglés que entre 1996 y 2001 vistió la camiseta del conjunto londinense, y el ataque no ha pasado ni mucho menos desapercibido.

Leboeuf no tuvo ningún tipo de reparo en 'denunciar' que Cucurella no tiene ni siquiera el nivel mínimo exigible para jugar en un equipo de la categoría del Chelsea: "¡No queremos volver a ver a Marc Cucurella! No es lo suficientemente bueno para el Chelsea, es tan simple como eso".

El exfutbolista además fue todavía un poco más allá con sus duras críticas, y vio desorbitado que en el pasado mercado de verano se pagara una cantidad tan alta por él: "Es una locura que lo hayan fichado por 60 o 70 millones de libras esterlinas. ¡No tiene nivel para el Chelsea!", finalizó.

Su rendimiento

La primera temporada de Marc Cucurella como futbolista del Chelsea está arrojando ciertas dudas. Llegó con el cartel de hombres importantes después del fuerte desembolso para sacarlo de Brighton, pero en varias ocasiones a lo largo del curso ni siquiera ha llegado a ser titular para su entrenador. Comenzó la temporada con fuerza y con protagonismo en el equipo, pero poco a poco lo ha ido perdiendo.

De hecho, en su balance de partidos jugados en este 2023 ha vivido ya varias suplencias. En el importante partido contra el Manchester City, el español no fue titular y ni siquiera llegó a jugar un solo minuto contra los de Guardiola. Poco después, tan solo jugó 12 minutos ante el Fulham en un partido que se le había puesto muy cuesta arriba a los suyos, mientras que después, ante el Crystal Palace, de nuevo fue suplente.

Todavía no sabe lo que es marcar un gol en partido oficial con la camiseta del Chelsea, mientras que tan solo ha repartido dos asistencias, un balance escaso para un jugador que tiene una gran facilidad para llegar arriba. Por el momento, las dudas se siguen agrandando sobre su figura y la de muchos de sus compañeros de equipo.

