Real Madrid - Valencia, La Liga en directo | Resultado, narración y goleadores

Carlo Ancelotti introduce algunas novedades en el once inicial con respecto al último partido. Camavinga se mantiene en el lateral izquierdo después de su buena actuación ante la Real Sociedad, mientras que Modric recupera la titularidad en detrimento de Fede Valverde, que no aparece en el once. Arriba, Marco Asensio se gana un puesto en el lugar de Rodrygo. La alineación es la siguiente: Courtois; Nacho, Militao, Rüdiger, Camavinga; Kroos, Modric, Ceballos; Asensio, Vinicius y Benzema.