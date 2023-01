Busquets: "Venimos de un tiempo sin ganar títulos en el Barça, la Supercopa sería un impulso"

El capitán del Fútbol Club Barcelona, Sergio Busquets, compareció este sábado en la previa de la final de la Supercopa de España que enfrentará en el Clásico al Real Madrid y al conjunto culé. El centrocampista habló de las armas de los blancos e insistió en que el Barça debe dominar el partido y mostrar un gran nivel para poder hacerse con su primer título desde hace tiempo.

Van a sufrir

Creo que será un partido diferente a la semifinal porque el Betis juega distinto. Tenemos que estar muy preparados, sobre todo para evitar las contras. Debemos ser contundentes en las áreas. El Madrid no necesita dominar mucho, te deja dominar y, si no lo necesitas, lo acabas pagando.

Termina contrato

No hay ninguna novedad todavía. No he decidido nada, lo importante es el presente. Estamos muy concentrados en la final.

Sus 700 partidos

Estoy muy contento de poder llegar a esta cifra. Es espectacular, grande, un sueño. Solo Xavi y Leo han llegado a esta cifra. Siempre he sido del Barça, estoy en el mejor club del mundo, el de mi vida, y poder pasar a la Historia... qué mejor que poder ganar la final.

[Benzema: "¿Borrarme del Real Madrid? Nunca voy a dejar mi club por cualquier cosa"]

El Real Madrid

Más allá de ganarle al Real Madrid, que es verdad que hace especial ilusión y que es un gran equipo, nos tenemos que centrar en nosotros. Podemos conseguir un título tras muchos años sin lograrlo.

Sin títulos

Venimos de un tiempo en el que no hemos logrado títulos, porque el último es el de la Copa en La Cartuja. Ha habido muchos cambios en el club, entrenador, jugadores... Sería una motivación extra para seguir este camino.

Su legado

No lo sé qué legado voy a dejar, tampoco me gusta hablar mucho de mí o del legado que pueda dejar. Siempre he intentado hacer lo mejor par el equipo, intentar ayudar a todos, hacerles llegar el balón en las mejores circunstancias. Sumar en el vestuario y fuera.

Cristiano Ronaldo en Arabia

La llegada de Cristiano va a dar un salto mediático y cualitativo a la Liga, que es lo que estarán buscando, y le deseo lo mejor.

Puntos fuertes del Madrid

Aparte de las individualidades, porque son un gran equipo, el juego aéreo lo aprovecha mucho, también las contras, y son capaces de sin dominar el partido sí que dominar las dos áreas, que es lo que importa en el fútbol.

[Xavi: "Psicológicamente, el Real Madrid tiene ventaja en la final"]

La Supercopa y La Liga

Son dos competiciones diferentes. Ojalá, si la ganamos, nos pueda dar mucha moral para lo que viene. Es cierto que tenemos un pequeño margen en La Liga, pero quedan muchos partidos por delante.

Su primer título como capitán

Está claro que es una cosa más a pensar y una motivación más, pero hay que ir paso a paso, todo el mundo se ha imaginado que podemos ganar el partido, tenemos que hacer las cosas que sabemos y ser mejores. Ojalá pueda ser mi primer título como capitán.

Su relevo generacional

Creo que como ha pasado con Leo, que es único, con Xavi y con Andrés Iniesta, no hay que comparar porque cada jugador es distinto y puede jugar cualquiera de los que han jugado hasta ahora. Son muchos los jugadores, cada uno con sus cualidades seguro que le aportarán diferentes aspectos al puesto y a lo que necesite el míster y el equipo. Los jugadores de fuera los hay muy buenos, pero es una decisión del míster y del club y yo estoy al margen.

Sigue los temas que te interesan