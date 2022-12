Salah crea un debate entre los musulmanes: de llamarle "infiel" al mayor grupo islámico de Egipto

Durante el día de Nochebuena, Mohamed Salah quiso felicitar a sus seguidores las fiestas con una fotografía de lo más navideña junto a su familia. Lo que no deja de ser algo habitual en redes sociales se ha acabado de transformar en un nuevo debate en torno al futbolista del Liverpool.

Esto no es algo nuevo. Sino que desde que fichó por el club de Anfield, esta felicitación por la Navidad se ha convertido en una tradición para el delantero egipcio. Sin embargo, un sector de sus seguidores musulmanes se han sentido prácticamente insultados por esta foto.

Tanta controversia se ha formado que incluso el mayor organismo islámico de Egipto, Dar al-Ifta, ha reaccionado a través de un comunicado. Hay que puntualizar que en su país la religión musulmana es mayoritaria y no se celebra la Navidad, de carácter cristiano.

En las redes sociales, le han llegado a llamar "infiel" por esta foto de temática navideña, junto al árbol, ropa con motivos de esta festividad... Pero hay mucho más. Desde "una foto así te acercará a los ingleses, pero te hará perder muchos de tus fanáticos de los musulmanes en el mundo árabe" a "basta de reverencias a Occidente, eres un modelo a seguir para la juventud musulmana".

Comunicado oficial

Después de todo esto, Dar al-Iftar publicó su propio comunicado en las redes sociales. Todo un llamamiento a la hermandad y contra el extremismo religioso: "No hay ninguna prohibición en la Sharia, de felicitar a los no musulmanes en sus fiestas, esto no es una salida del Islam como dicen algunos extremistas".

"Felicitar a los socios del país en sus fiestas forma parte de la buena vecindad, devolver la felicitación y la convivencia, y son principios humanos nobles que se exigen en la Sharia y la Sunna, que fueron practicados en la biografía del Profeta", agregó organismo islámico egipcio de asesoramiento en su nota.

Aunque hay que destacar que no solo el Dar al-Iftar ha roto una lanza en favor de Mohamed Salah, también se encuentran dentro de las reacciones a la fotografía algunos comentarios escritos en árabe apoyando al delantero del Liverpool. Eso sí, representan una clara minoría.

