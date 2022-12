Ansu Fati se confiesa: "No fiché por el Real Madrid porque no tenía residencia para sus jugadores"

Ansu Fati ya está de vuelta a la disciplina del Fútbol Club Barcelona después de haber formado parte de la lista de España en el pasado Mundial de Qatar 2022. El delantero regresará próximamente a la competición a las órdenes de Xavi Hernández, y lo hará con frescura en las piernas ya que su participación a las órdenes de Luis Enrique en la Copa del Mundo fue escasa.

La aportación del ariete azulgrana en el Mundial se redujo a apenas 46 minutos jugados en dos partidos diferentes, 23 en cada uno de ellos, y apenas pudo ser importante dentro del terreno de juego. El lado positivo de esta escasa participación, es que Ansu no recayó de su lesión y esto contribuyó a que su recuperación fuera más efectiva.

El delantero concedió recientemente una entrevista al medio France Football en el que repasó cómo fueron sus inicios en el fútbol, confesó que llegó a probar suerte con el Real Madrid y desveló el motivo por el que no terminó vistiendo de blanco: "En ese momento, el club no tenía residencia para alojar a sus jóvenes jugadores", comentó en esta charla.

Se quedó en La Masía

Ansu Fati explicó en esta entrevista que tuvo la opción de firmar por el Real Madrid, pero que tras consultarlo bien con su familia, se decantó por el Barcelona, que por entonces tenía unas infraestructuras diferentes: "Antes de fichar por el Barça, probé con el Real Madrid. En ese momento, el club no tenía residencia para alojar a sus jóvenes jugadores. Después de discutirlo con mi padre, decidimos que el Barça era la mejor opción, con La Masía, tanto para el fútbol como para mi educación".

Precisamente, el delantero comentó que alucinó con las instalaciones que tenía el FC Barcelona: "Recuerdo ver La Masía de fondo poco antes de llegar a Barcelona. Al principio no estaba seguro de querer venir, pero después de una semana no quería irme. Llegué en 2012, justo después de la inauguración de la nueva Masía, las instalaciones eran muy modernas, había una sala de juegos con tenis de mesa, billar...".

Al delantero lo que no se le olvida es el día en el que le llamaron para entrenar con el primer equipo: "Cuando me llamaron, inmediatamente llamé a mi padre y creo que fue la única vez en mi vida que no me contestó el teléfono, así que me acerqué a mi madre, y me entendió cuando me escuchó llorar y comenzó a gritar".

Ansu Fati, iluminado por los focos del Guisseppe Meazza Reuters

Por otra, el momento de entrar al vestuario y ver allí a todas aquellas estrellas también fue inolvidable para él: "Cuando entré al vestuario y vi a Luis Suárez y a Leo Messi y todos los demás, no podía creerlo. Me senté en silencio. Pensé que era solo por esta vez, pero al día siguiente me pidieron que volviera". Poco después, Ansu Fati fue convocado para jugar un partido contra el Real Betis.

Por último, en aquel encuentro los nervios se dispararon, pero allí apareció uno de los capitanes para tratar de calmarlo: "En el túnel de vestuarios, antes del calentamiento Jordi Alba me cogió del hombro para que entráramos juntos al césped. Que un jugador como él te apoye en ese momento, es hermoso", finalizó.

