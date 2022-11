El Manchester United quiere a Mbappé para sustituir a Cristiano

Lo de Cristiano Ronaldo y el Manchester United está roto. Si desde verano se habla de la intención del portugués de abandonar Old Trafford, con sus últimas declaraciones la brecha parece insalvable. Lo único que falta por saber es si será ya en enero cuando el '7' diga adiós a uno de los clubes de su vida o si, por el contrario, esperará a acabar su contrato, que vence el próximo mes de junio.

En Mánchester conocen el deseo del jugador. Por si no les había quedado claro, con su reciente entrevista ya no hay dudas al respecto. Pero desde el Teatro de los Sueños no quieren ni pararse a lamer sus heridas por la terrible salida de una de sus leyendas, sino que ya piensan en el futuro. Y ahí es donde entra en juego otro de los grandes nombres propios del planeta fútbol: Kylian Mbappé.

Tal y como recoge Daily Mirror, el United ya prepara una oferta para hacerse con los servicios de Mbappé. Esta se cifra en 150 millones de libras (algo más de 170 millones de euros al cambio). Aunque, en principio, se antoja complicado que el Paris Saint-Germain deje salir al delantero francés. Sobre todo, después de rechazar 200 'kilos' del Real Madrid hace tan solo unos meses.

Dos salidas deseadas

Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé tienen bastante en común. Ambos son potentes, veloces, goleadores y también soñaron desde niños con triunfar algún día en el Real Madrid. Mientras el internacional portugués lo logró, en la etapa más dorada de su carrera futbolística; el francés vio truncado su deseo de infancia por renovar al final de la pasada campaña por el PSG ante las muchas presiones que tuvo y el dinero.

Además de esto, ambas estrellas tienen algo más en común. Y es que los dos han querido salir de sus respectivos clubes a lo largo de los últimos meses. Mbappé, rumbo al Real Madrid. Cristiano, a un equipo top que le asegurase jugar la UEFA Champions League en la temporada 2022/2023. Pero, por diferentes motivos, ninguno de los dos vio cumplido ese objetivo de cambiar de aires.

Lo cierto es que pese a la renovación de Mbappé, continúan los rumores sobre su salida cercana del Parque de los Príncipes. En la Premier League hay varios clubes interesados en su contratación. Desde el Liverpool al propio Manchester United. Ya que parece que el Real Madrid ahora tiene otros focos de interés y solo se lanzaría a por el de Bondy si se diesen unos condicionantes muy claros.

El futuro de Cristiano

En cuanto al futuro de Cristiano Ronaldo, recientemente se ha desvelado una reunión con el Bayern Múnich. Aunque también se habla del Chelsea, que ya intentó su fichaje el pasado verano, encontrándose los blues con la negativa del Manchester United, o del Sporting de Portugal, el club donde empezó todo y también el favorito de su madre para que ponga fin a su exitosa carrera.

