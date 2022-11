El lamento de Xavi tras el sorteo de Europa League: "¿El Manchester? Señalas el peor y ese nos toca"

El Manchester United será el rival del FC Barcelona en la ronda de play-offs de la Europa League, esa nueva fase que existe por delante de los octavos y en la que se miden los caídos de la Champions y los segundos de la fase de grupo. A la vista está que los azulgranas no han tenido mucha suerte.

El conjunto de Cristiano Ronaldo y Ten Hag quedó segundo de un grupo dominado por la Real Sociedad y se verá las caras contra el equipo de Xavi Hernández. El entrenador catalán compareció en rueda de prensa en la previa su partido de Liga contra Osasuna, el último antes del parón por el Mundial de Qatar, y analizó la actualidad del equipo.

Confirmó que Gerard Piqué estará en la convocatoria aunque no es seguro que vaya a disputar algún minuto, ya que los de Xavi Hernández se juegan mucho ante el equipo de Jagoba Arrasate, inmerso en la lucha por puestos europeos. El técnico catalán habló de ambos enfrentamientos y de la actualidad de su equipo.

Duelo contra el Manchester United

"Es el rival más difícil, sobre el papel, que nos podía tocar. Ha crecido mucho. Tiene grandes jugadores. Nos ha tocado el peor rival que nos podía tocar. Tampoco tenemos suerte. Señalas el peor y ese te toca. A competir. Los jugadores estarán aún más motivados contra un rival fuerte sobre el papel".

Cristiano Ronaldo se lamenta de una ocasión fallada EFE

Obligados a pelear el título

"¿La obligación de ganar la Europa League? Siempre hay un rival que también tendrá la obligación. Os gusta mucho esto de la obligación, el fracaso... Es un reto, el club no ha ganado nunca este título y vamos a por ello. No nos queda otra".

Jugar contra Cristiano Ronaldo

"Tienen grandes jugadores, individualidades, pero destacaría al grupo. Analizaremos bien. Es un gran equipo, no solo por Cristiano. Es un gran equipo, club histórico y tiene la necesidad de ganar. Me parece un grandísimo jugador. Ha marcado una época en el fútbol mundial y puede marcar aún las diferencias. Me gusta ganar, me da igual el que esté delante y más estando en el club de mis amores. Soy competitivo".

Enfrentamiento contra Osasuna

"Nos toca un rival difícil, es un estadio muy complicado pero llegamos en un buen estado de forma y queremos los tres puntos para acabar bien".

Un año en el Barça

"La nota ponla tú. El medio año pasado, en una situación muy difícil, nos pudimos clasificar para Champions. Este año, veremos a final de temporada. Balance positivo porque tenemos personalidad, identidad, se ha visto un crecimiento y con eso me quedo. Quiero pensar que vamos por el buen camino".

Xavi Hernández en el banquillo del Doosan Arena Reuters

La situación de Araujo

"Hemos hablado y estamos en permanente comunicación con todas las federaciones. Hay buena relación y decidiremos juntos. Lo importante es que el jugador se sienta bien y se recupere bien, tanto para Uruguay como para nosotros. Se verá con las sensaciones que tenga. Él es el que manda un poco. Cuando hay una lesión es hablarlo con los médicos y consensuar un poco todo".

Las lesiones de Koundé y Memphis

"Tienen molestias. Hay una pequeña molestia. Cuando han tenido que forzar, lo han hecho. Memphis el año pasado forzó, Koundé ha forzado para volver pero no están cómodos. Todos han demostrado que con pequeñas molestias y lesiones han querido estar. No hay dudas".

Dudas antes del Mundial

"Cuando no metes la pierna es cuando te lesionas. Cuando no vas al cien por cien es cuanto te lesionas. Es un partido para ponerte el mono de trabajo, es exigente, bien trabajado, muy fuerte, requiere toda la intensidad del mundo".

Situación en Liga

"Es importante terminar bien y demostrarnos que lucharemos por La Liga hasta el final".

El parón tras el Mundial

"Veremos cuántos días libres les damos a los jugadores que no han ido al Mundial. Empezaremos a entrenar a finales de noviembre, principio de diciembre. Tendremos casi un mes, una pretemporada".

Presión del banquillo

"No es fácil ser entrenador del Barcelona, pero lo llevo bastante bien. Sabía de la dificultad del reto, de la situación del club. Es uno de los clubes que hay más ruido en el entorno, pero valoro positivamente el trabajo. Este año el objetivo sigue siendo ganar títulos, lograr éxitos... el año pasado era poner orden y salvar la temporada. Parecía difícil entrar en Champions y se logró".

Abrazo entre Gerard Piqué y Xavi Hernández, en el último partido de Piqué como futbolista AFP7 / Europa Press

Volver a Qatar por el Mundial

"Lo voy a seguir. Intentaré ir unos días para ver algún partido en directo. He estado seis años allí y me siento como en casa. Va a estar muy bien".

Confianza en Raphinha

"Tiene nuestra total confianza. Hay momentos que no salen tanto las cosas, pero hay que seguir trabajando y creyendo. Seguro que los goles le llegan".

Ter Stegen, un capitán más

"Cada uno tiene su rol de líder en el equipo. Echaremos de menos a Gerard en el vestuario, pero esto ha pasado siempre. Cuando se va un capitán se recolocan roles. No le veo mayor problema".

Apuesta por Dembélé

"Está marcando diferencias en muchos partidos, sus números han mejorado desde que estamos, le hemos dado confianza, se siente importante, está feliz. Ha crecido. Le falta la constancia de hacerlo en cada partido. Talento y condiciones las tiene todas".

