El discurso más viral de Klopp por el Mundial de Qatar: "Todos dejamos que pasara, está ahí..."

Quedan dos semanas para que el Mundial de Qatar 2022 comience con la tradicional ceremonia de apertura. Competiciones como la Champions League ya han comenzado el parón y también en estos próximos días se celebran las últimas jornadas de los campeonatos nacionales.

Alrededor de la nueva edición de la Copa del Mundo se ha creado un gran movimiento a favor y, sobre todo, en contra. Aficionados, futbolistas y entrenadores no son ajenos a lo que está sucediendo. Así llegan las últimas declaraciones de Jürgen Klopp. El técnico del Liverpool se ha referido a parte de la polémica generada.

En primer lugar, ha hablado sobre esa necesidad que tienen muchos por hacer que los grandes protagonistas de esto, los jugadores, se posicionen en uno u otro lado. "No me gusta el hecho de que ahora los jugadores de vez en cuando se encuentran en una situación en la que tienen que enviar un mensaje. Estamos ahora diciéndoles a los jugadores, 'tienes que usar este brazalete o si no lo haces entonces no estás de este lado. Y si lo haces, estás de este lado'" ha apuntado ante los medios.

Jürgen Klopp, en un partido del Liverpool de la temporada 2022/2023 AFP7 / Europa Press

Klopp ha afirmado que esto "no está bien" porque "los futbolistas tienen que ir a Qatar a jugar y a hacerlo lo mejor que puedan para sus países" "Ellos (por los jugadores) no tienen nada que ver con las circunstancias", ha asegurado el entrenador del equipo de Anfield en su última rueda de prensa.

Ya es tarde

El técnico alemán ha confirmado que no viajará a Qatar para asistir al Mundial. Además, ha puesto de relieve lo siguiente: "Todos dejamos que pasara. Está ahí y está bien. Porque hace doce años nadie hizo nada. No podemos cambiar esto ahora". A continuación, ha recordado la primera de las polémicas: "La forma en que sucedió (la elección de Qatar como sede) no estuvo bien en primer lugar. Pero ahora esto está ahí. Dejen jugar a los futbolistas y trabajar a los entrenadores".

Jürgen Klopp se ha referido, por otro lado, a Gareth Southgate. El míster del Liverpool ha apuntado que no deben poner al seleccionador inglés continuamente entre la espada y la pared: "No pongan a Gareth Southgate constantemente en una situación en la que tenga que hablar de todo. No soy un político, él no es un político. Es el entrenador de Inglaterra, dejen que haga eso".

