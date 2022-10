Haaland y su dieta a base de corazones de vaca: "Sus antepasados los comían de forma natural"

Es, sin lugar a dudas, el futbolista del momento. Su traspaso fue uno de los más sonados del pasado verano, tanto por la cifra que se pagó por él como por su potencial deportivo, y no está defraudando lo más mínimo. Se trata de Erling Haaland. El noruego está demostrando ser un futbolista con unas cualidades extraordinarias y un olfato de gol fuera de lo común, pero también está llamando la atención más allá de lo puramente deportivo.

Recientemente vio la luz su documental, 'The Big Decision', y en él se puede ver que el delantero presta especial atención a su nutrición. Lo más llamativo fue ver confesar al noruego que consume de manera frecuente hígados y corazones de vaca, unos alimentos que en la dieta mediterránea son muy poco comunes, pero que destacan por su alto contenido en proteínas.

"La gente dice que la carne es mala pero... ¿Cuál? ¿La carne que comes en McDonald's o la de la vaca local que come hierba? Me como el corazón y el hígado porque son alimentos ricos en vitamina B, hierro, fósforo, cobre y magnesio", dijo el noruego, tratando de desmontar las teorías que apuntan a que el consumo de la carne es nocivo.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con varios expertos en nutrición deportiva y en alimentación para tratar de esclarecer las razones que llevan a un deportista de elite a consumir este tipo de productos. Estos alertan, no obstante, de que su consumo debería producirse con poca frecuencia, hablan sobre sus virtudes y apuntan el componente genético del noruego para tolerar estas ingestas.

Un rendimiento excelso

Erling Haaland está rompiendo todos los registros en su primer año como futbolista del Manchester City. Se ha adaptado a la Premier League con una facilidad pasmosa y consigue ver puerta prácticamente en todos los partidos. Se ha convertido en la auténtica pesadilla para cualquier defensa a la que se enfrenta.

Pep Guardiola llevaba tiempo pidiendo un '9' de referencia como es el noruego y por fin lo ha encontrado. El conjunto inglés desembolsó 60 millones de euros al Borussia Dortmund por un futbolista que se rifaban grandes equipos como el Real Madrid o el París Saint Germain, y no ha tardado en obtener sus réditos.

El noruego está completamente desatado y ya lleva 22 goles en este arranque de temporada cuando tan solo ha disputado 17 encuentros. Sus cifras dan vértigo. 17 goles en la Premier League, con tres hattricks incluidos, y otros 5 más en Champions League le encumbran como el goleador del momento.

Los beneficios

Por eso han llamado tanto la atención los comentarios acerca de su particular alimentación. Los corazones e hígados de vaca tienen una serie de beneficios para el organismo, especialmente para un deportista de elite con tanta exigencia como es un futbolista de estas características.

"Este tipo de productos son muy ricos en micronutrientes, vitaminas y minerales, son fuentes muy concentradas de estos nutrientes. Las vísceras son además una buena fuente de un tipo de hierro, el hemo, que previene la anemia", afirma Roger Barrull, nutricionista deportivo.

"El corazón de vaca tiene mucho contenido de vitamina B12, que por ejemplo en una dieta vegetariana no se podría encontrar. Tanto el corazón como el hígado tienen un aporte de hierro tremendo que es fácilmente absorbible y que evita cualquier tipo de anemia, algo que sí podría provocar muchos problemas en un deportista de élite", confirma Cristóbal Pérez, graduado en Ciencia y Tecnología de los alimentos.

Haaland y Guardiola, durante un partido del Manchester City de la temporada 2022/2023 Reuters

Apuntan los expertos por lo tanto al alto contenido proteico de estos dos alimentos: "El corazón tiene 17 gramos de proteína y el hígado 21 gramos, por lo que tienen composiciones similares", dice Cristóbal, especializado en Nutrición y Salud.

Por otra parte, Roger apunta que estos dos alimentos son "ricos en aminoácidos y ayudan al cuerpo a darle recursos para generar colágeno. Es algo que el cuerpo fabrica sin problemas, pero en deportistas este tipo de productos puede ayudar a dar más recursos para que el cuerpo luego fabrique su colágeno".

Los antepasados de Haaland

Tanto el corazón como el hígado de vaca son alimentos que, normalmente, no entran en una dieta mediterránea. Por eso resultó tan llamativa la confesión de Erling Haaland sobre su alimentación. No obstante, en otros países y en otras culturas diferentes sí que resulta mucho más habitual la ingesta de este tipo de productos, y para su correcta digestión entran en juego aspectos genéticos.

A esto apunta precisamente Barrull: "Haaland es una persona de origen nórdico, y a nivel ancestral sus antepasados llevan mucho tiempo consumiendo estos productos de forma natural". Es por eso que el futbolista del Manchester City tolera mejor estos alimentos que otras personas.

"Es como si coges a un japonés tradicional y lo llevas a Estados Unidos, la dieta occidental le va a sentar mal y no estará tan adaptado", prosigue Roger con su exposición.

Por lo tanto, lo que durante cientos de años han comido nuestros antepasados hace que el organismo y los intestinos se adapten, todavía hoy en día, a ello. "Si los antepasados de Haaland se han alimentado toda la vida de este tipo de alimentos, tendrán un sistema digestivo a prueba de ellos", confirma Cristóbal Perez.

Este experto apunta a la "epigenética del organismo" para justificar la manera en la que el intestino desarrolla una serie de funciones que ayudan a digerir mejor ciertos alimentos. "El intestino de una persona noruega va a ser completamente diferente al de una persona del sur de Europa", puntualiza.

Las advertencias

No es sin embargo oro todo lo que reluce en torno a la ingesta de hígados y corazones de vaca. Una vez contadas las virtudes, los expertos también advierten de los riesgos que conlleva consumir estos alimentos o hacerlo en exceso. Apuntan a que lo mejor es, como siempre, seguir una dieta equilibrada y rica en frutas y verduras.

"Consumirlos a diario no se recomienda porque son excesivamente ricos en vitamina A y E, así que si ingieres una megadosis llega a haber riesgo de toxicidad. Las vísceras no son un alimento imprescindible ni van a hacer mejor deportista a nadie, así que como máximo recomendaría su ingesta una vez al mes", dice Roger Barrull.

En la misma línea se manifiesta Cristóbal Pérez: "No se deberían consumir de forma habitual, sino esporádica y preparados de forma sana, al horno o a la parrilla, para que su contenido en colesterol o en proteínas no se vea alterado a la hora de cocinarlos".

Además, los expertos señalan que el hígado es un órgano metabólico y de filtro, por lo que se queda los desechos. Por eso, hay que tener mucho cuidado porque un exceso no es positivo, y además hay exposición a que la alimentación de la vaca haya estado expuesta a contaminación y eso pueda terminar afectando.

Por lo tanto, los hígados y los corazones de vaca no son un elemento milagroso que, de repente, permitan obtener un rendimiento excepcional como el de Haaland en la Premier League. Son un complemento más a un tipo de dieta diferente, pero su consumo en exceso puede acarrear malas consecuencias.

