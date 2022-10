Tebas pide más mano dura contra Al-Khelaifi: "10 millones de euros para el PSG son como un café"

Javier Tebas no se esconde cuando tiene que criticar abiertamente a alguien. Desde hace tiempo, el presidente de LaLiga viene mostrando su disconformidad con la carta blanca que, a su juicio, tienen los clubes estado con las finanzas como es el caso del París Saint Germain.

El mandatario vuelve a reivindicar que se impongan sanciones inmediatas y que sean disuasorias contra el PSG, mientras que también aboga por que estas se extiendan al ámbito deportivo también. Apunta que las multas impuestas por la UEFA después de incumplir el Fair Play financiero son inútiles tanto por las cantidades como por su carácter progresivo y por eso pide más mano dura.

El presidente de LaLiga concedió una entrevista con el diario francés L'Equipe e hizo referencia a la sanción de 65 millones de euros que recibió al inicio de esta temporada el París Saint Germain. Esta penalización por incumplir el juego limpio financiero en la práctica se reduce a 10 millones, ya que 55 quedan en suspenso y tan solo se aplicarán en el caso de que la entidad que preside Nasser Al-Khelaifi reincida en este tipo de prácticas.

Más dureza

Sobre la reducción de esta sanción es precisamente de lo que se indigna Javier Tebas: "10 millones de euros para el París Saint Germain y su presidente es un café", alega. A la vez, incide en que "las sanciones tienen que ser disuasorias y afectar a lo deportivo también".

El presidente de LaLiga, según sus estimaciones, apuntó que el PSG durante los últimos siete años ha perdido cerca de 1.000 millones de euros, y que así se "rompe el ecosistema del fútbol europeo", por lo que puso en seria duda la aplicación del Fair Play financiero.

Además, sacó pecho de ser crítico con las gestiones que realizan tanto el Fútbol Club Barcelona como el Real Madrid, los dos grandes equipos de la liga española: "Me podrían criticar si LaLiga les apoyara como lo hace la liga francesa con el PSG. La única liga europea que actúa con la UEFA para defender de forma jurídica los intereses del fútbol europeo es LaLiga".

Sobre Mbappé

Recientemente salieron a la luz las cifras del contrato que Kylian Mbappé firmó con el París Saint Germain a la hora de renovar con el club francés. Los números, aunque fueron desmentidos por el propio club, eran astronómicos y alcanzaban un total de 630 millones de euros. Sobre esto, Tebas dijo que "es imposible" que el club galo pueda soportar un vínculo así con las reglas actuales.

"Se sabía que para que Mbappé siguiera en el PSG habría que pagarlo muy caro. Pero conociendo a Al-Khelaifi, me parece poco... No tiene límites para cumplir sus objetivos. El PSG y Al-Khelaifi han demostrado que el dinero no es su problema. Si hubiera que haber dado 200 millones más a Mbappé, se los habrían dado", concluyó Tebas.

