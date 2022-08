El Barça se gusta ante el Valladolid y golea al son de Robert Lewandowski

Victoria aplastante de un buen FC Barcelona ante un Real Valladolid impotente en el Camp Nou. El equipo de Xavi Hernández empieza a carburar y ya suma dos victorias en Liga en los primeros tres partidos, ambas anotando además cuatro goles. Se trata de la primera conseguida en casa y todo gracias a la colosal actuación un Robert Lewandowski estelar. [Narración y estadísticas: Barça 4-0 Real Valladolid].

El delantero polaco demuestra que no se le ha olvidado eso de meter goles a pesar de que ha cambiado de competición y de país. Tras el doblete conseguido en el Reale Arena, ha vuelto a ver puerta por partida doble ante los pucelanos. Y de no haber sido por los postes, podría haber conseguido su primer hat-trick o, incluso, su primer póker.

Buena primera mitad también de un Raphinha muy incisivo que fue clave en los mejores minutos del Barça. También consiguió ver puerta Pedri, a pesar de que no fue su mejor partido, y Sergi Roberto, ya en el descuento. Buen debut de Jules Koundé tras haber sido inscrito en La Liga, primero partiendo desde el lateral derecho y después como central. Y actuación muy segura de un Eric García que se quitó de encima la presión con acciones de mucho mérito.

El Valladolid no tuvo muchas opciones, pero de las pocas que gozó, no fueron suficientes ni siquiera para abrir su marcador particular. Ter Stegen apareció en el momento de la verdad con una genial parada y después Koundé, debajo de los palos, evitó el tanto del cuadro de Pacheta que sigue pagando su inadaptación a la Primera División.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan