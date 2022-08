Las víctimas de Benjamin Mendy acusan a la policía inglesa de laxitud y falta de contundencia

El juicio a Benjamin Mendy, acusado de ocho violaciones, una agresión sexual y un intento de violación, se encuentra en la fase de los testimonios de las víctimas. Todas ellas han dejado clara su postura sobre el futbolista del Manchester City, al que acusan de ser un "depredador sexual". Pero, tras las palabras de la tercera denunciante, también se ha puesto de manifiesto que las autoridades inglesas, principalmente la policía, podrían haber sido poco estrictas cuando comenzó el escándalo.

La mujer que relata cómo fueron sus encuentros con Mendy y acusa al jugador de agresión sexual, considera que las autoridades y el Manchester City fueron demasiado laxas en este caso, al menos a principios de 2021, cuando salió la historia a la luz.

La mujer consideró durante su exposición de los hechos que había habido falta de contundencia tanto por parte del club 'citizen' como por parte de la policía británica. Una actitud que fue cambiando con los meses, ya que a Mendy se le fueron acumulando las acusaciones de distintas mujeres y el caso empezó a tomar relevancia en la esfera internacional.

Benjamin Mendy, en el Tribunal de la Corona de Chester EFE

A partir de ahí Mendy fue señalado públicamente y el Manchester City decidió suspenderle de manera indefinida de empleo y sueldo.

Pero más allá de las acusaciones que hace esta víctima sobre la actitud de las autoridades, son sus palabras sobre el propio Mendy las que no han dejado a nadie indiferente.

El jurado escuchó que Mendy agarró a la joven por la vagina sin mediar palabra en la cocina de su mansión durante una fiesta de Nochevieja: "Iba a ver qué había en la cocina y fue entonces cuando me agarró la vagina. Mi vestido estaba suelto, era como un vestido de falda skater... Tenía ropa interior puesta, pero literalmente sentí que sus dedos tocaban mi vagina. Diría que duró un par de segundos".

"Después hizo un gesto grosero como si estuviera lamiendo... así que sacó la lengua como si me estuviera lamiendo", explicó la mujer, según publican varios medios ingleses.

Después de su agresión sexual, Benjamin Mendy le dijo a la chica que "estás mejor cuando sonríes" y le preguntó por qué estaba enfadada con él: "Seguí bebiendo y mantuve las distancias con él durante todo el tiempo que estuvimos en la piscina. Pero se me acercó a la cara y me dijo: 'estás mejor cuando sonríes'. Y pensé 'está bien, bueno, yo no voy a sonreír'. Luego me preguntó '¿por qué estás enfadada?' y le dije 'sabes exactamente por qué estoy enfadada'. Y él contestó '¿por qué?'. 'Por cómo me tocaste', le contesté".

Más mujeres en riesgo

Benjamin Mendy se disculpó con la joven: "Fue entonces cuando se disculpó, dijo que lamentaba mucho no haber querido hacerme sentir incómoda y juró por Dios que no tenía la intención de hacerme sentir incómoda y que esa no era su intención".

La joven explicó ante el tribunal que "lo que me pasó a mí no fue nada comparado con lo que les pasó a otras chicas, eso lo sé" y llamó a Mendy "un depredador que sigue actuando y pone en riesgo a otras mujeres".

El futbolista Benjamin Mendy, en los juzgados de Chester Reuters

Y es que efectivamente ha habido más mujeres que acusan a Mendy de delitos y actitudes similares. Según se ha sabido en los últimos días, el que fuera uno de los fichajes más caros del club 'citizen' en el verano de 2017, le dijo a una de sus presuntas víctimas que se había acostado con 10.000 mujeres.

Y es que las revelaciones son muchas y algunas verdaderamente macabras. El acusado de 28 años se jactó de haber violado a una mujer en su habitación después de haber confiscado su teléfono en su mansión de Cheshire, donde vivía.

La mujer - en este caso la primera de todas en acudir a la policía para acusar al futbolista de violación o agresión sexual- dijo que creía que la habían encerrado en la habitación después de que Mendy le dijera que no podía salir y le prometió devolverle el teléfono si se desnudaba. Todo parecía parte de una broma de mal gusto, pero no lo era.

La mujer aseguró haber seguido al futbolista a su casa y entrar en una habitación que abrió usando su huella dactilar en una pantalla táctil, mientras le pedía repetidamente que le devolvieran su teléfono. Ella dijo que dejó totalmente claro que no estaba interesada en él. "Dije: no quiero tener sexo contigo. Me quiero ir", contó a la policía.

Situaciones "para violar"

En ese momento la víctima afirma que Mendy quiso verla desnuda, pero ella se negó. Creyendo que estaba encerrada, la mujer aseguró haberse quitado toda la ropa excepto un tanga. Luego el futbolista la cogió por la espalda, afirmó, antes de atacarla. Cuando ella trató de deshacerse de él, Mendy dijo: "Oh, eres demasiado tímida". Un momento desagradable en el que la mujer contestó: "No, no soy tímida. Simplemente no quiero tener sexo contigo".

En el juicio ya se ha calificado a Mendy de ser un "depredador" que "diseñó situaciones" en las que podía violar y agredir sexualmente a mujeres con su amigo Louis Saha Matturie. De hecho, algunas de las denunciantes han asegurado que la casa de Mendy está en un lugar alejado, en el que el pueblo más cercano está a 15 minutos a pie por un camino rural sin iluminación. Además, no podían acceder a su móvil y tenían sistemas de "habitación del pánico" para encerrarlas.

Benjamin Mendy llega a los Tribunales de la Corona de Chester. REUTERS

Otras de las víctimas aseguró que, mientras estaba con Mendy en una discoteca, le dijo: "Cuando no esté mirando, te voy a secuestrar", y ella pensó que "estaba bromeando".

Cuando se marcharon a la casa de Mendy la mujer se estaba duchando en una de las habitaciones, y allí entró el futbolista, tan solo vestido con unos calzoncillos. Ella estaba desnuda: "Entró y, en estado de shock, le dije 'te tienes que ir'. Vi cómo se sostenía su zona privada". Logró taparse con una toalla y coger algo de ropa interior, pero el jugador se lo quitó, según el testimonio.

"Simplemente no quería que yo tuviese ropa. Él seguía obstruyéndome. Yo seguía empujándole... y él seguía agarrándome", aseguró. Así, Benjamin Mendy la "sentó en la cama" y la "puso encima de él". Ella intentó coger la toalla, mientras él se quitaba los calzoncillos. Un relato similar al de las otras mujeres que ya han hablado durante el proceso. Por el momento Mendy ha negado todos los cargos y aún hay varias denunciantes que tendrán que aportar sus testimonios.

