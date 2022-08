Terremoto en el Manchester United: "Es un trabajo infernal"

Ha empezado muy mal la temporada en Old Trafford. La derrota en casa del Manchester United por 1-2 frente al Brighton ha despertado los viejos fantasmas del curso pasado, en el que los 'diablos rojos' ni siquiera consiguieron la clasificación para la Champions.

Por si fuera poco, su máxima estrella, Cristiano Ronaldo, ha pedido marcharse pero todavía no ha encontrado destino. Un cóctel explosivo del que muchos se hicieron eco tras el debut liguero, el primero, el entrenador, Erik Ten Hag.

"Es un infierno de trabajo. Tenemos que tomar las lecciones y aprender rápidamente de ellas. No tenemos tiempo y tenemos que cumplir", analizó el técnico neerlandés tras la primera derrota de la temporada.

Cristiano Ronaldo, en un partido del Manchester United de la pretemporada AFP7 / Europa Press

Incluso algunas leyendas del club atacan la labor del United. "Lo primero que haces cuando suena el teléfono del Manchester United es rechazar la oferta, porque la realidad es que después de perder ese partido contra Brighton el domingo... en realidad están negociando desde una posición aún peor que la del sábado, y ese es un problema aún mayor para ellos", aseguró el exfutbolista Gary Neville.

"Tengo un comentario sobre cualquier cosa en el mundo, menos sobre las informaciones que aseguran que el Manchester United fichó a Marko Arnautovic. No tengo nada que decir. Hemos visto a Radamel Falcao, Zlatan Ibrahimovic, Edison Cavani, Odion Ighalo, desesperados, es un patrón. Está sucediendo una y otra vez. Ya ni siquiera me enojo", criticó el que fuera lateral derecho inglés.

Por su parte, otro grande en la historia del United, Roy Keane, fue algo menos pesimista: "Si consiguen algunos jugadores durante las próximas semanas es posible que estén entre los cuatro primeros. En este momento, no dirías que son uno de los favoritos para los cuatro primeros, pero si pueden cerrar un par de tratos que claramente buscan, entonces tendrías que decir que Manchester United tiene suficiente en su vestuario, sumado al nuevo entrenador, para competir en la Premier League".

En los últimos días han sido muchas las críticas, incluso para Cristiano Ronaldo. Jamie Carragher, leyenda del Liverpool que se enfrentó en muchas ocasiones contra Ronaldo, aseguró en Overlap de SkyBet que la situación del luso es casi irreversible porque afronta un momento complicado en su carrera. Ese en el que nadie quiere al ganador de cinco Balones de Oro por todo lo que arrastra detrás.

Una situación incómoda

"Siempre pensé que su vuelta fue algo extraña, sentí que esta situación llegaría, incluso si Ronaldo lo hiciera bien. Así que, ahora la situación es complicada para el United porque otros clubes no lo quieren. Y creo que si le preguntas a Ten Hag, no creo que lo quiera. Y no estoy muy seguro de que el vestuario del Manchester United quiera a Cristiano Ronaldo en este momento".

"Dejarle salir es la única opción para el club. Será uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y siempre lo será, y lo que suceda este verano en el Manchester United se olvidará en 20 años. Los logros de Ronaldo en el fútbol van más allá de lo que cualquiera podría desear e imaginar", sentenció Carragher.

