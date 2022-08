El dueño del Leeds avisa al Barça: "Si no nos pagan por el fichaje de Raphinha tendremos un problema"

La delicada situación financiera del Barcelona no ha impedido a la entidad culé tirar la casa por la ventana en materia de traspasos. Hasta el momento es el club que más ha gastado, algo que muchos equipos no aciertan a entender y que está provocando sospechas y sobre todo miedos a la hora de recibir los pagos.

El último en hablar sobre el asunto ha sido el propietario del Leeds United, Andrea Radizzani, equipo que vendió a Raphinha al Barcelona por 55 millones de euros más variables. "Si no se paga (el dinero por Raphinha), tendremos un problema global que saldrá en todos los medios del mundo", ha dicho en The Athetic. La fecha límite que se pone el club inglés es el 2 de septiembre, justo después de que se cierre el mercado de traspasos.

Además, sobre el interés en el futbolista brasileño, ha reconocido que tenía un acuerdo previo con el Chelsea: "Para mí, se hizo (el trato con el Chelsea), y cuando tengo un trato, mi palabra es mi palabra... Me sentí avergonzado de volver a Todd Boehly (nuevo dueño del Chelsea) y cambiar mi posición". Como explica, la insistencia del futbolista y las "influencias del Barcelona" le obligaron a cambiar el trato y venderlo al club blaugrana.

Joan Laporta y Robert Lewandowski, durante la presentación EFE

"Hicimos el trato con el Chelsea porque el jugador quería irse y estaba abierto a escuchar ofertas de clubes de la Premier League... Pero desafortunadamente, digamos que las influencias del Barcelona convencieron al jugador de esperar , esperar... hasta que pudieran encontrar una solución".

"Esto muestra nuevamente el poder y la influencia que tienen los jugadores y sus agentes en el sistema, lo que para mí es exagerado, demasiado... Hacemos muchas inversiones para construir clubes. Invertimos cientos de millones, pero todo el poder parece ser de los agentes y representantes de estos jugadores", añade el dueño del conjunto británico.

El caso de Raphinha no es el único. El Barcelona ha pasado una mala temporada a nivel deportivo y ha decidido solucionarlo a golpe de talonario. En lo que llevamos de mercado el equipo azulgrana ha firmado a Christensen y a Kessié gratis, a Lewandowski por alrededor de 60 millones de euros, a Jules Koundé por otros 60 'kilos' y al ya mencionado Raphinha.

Activación de 'palancas'

Operaciones todas ellas que serían inviables en un club con los problemas económicos del Barça, pero que ha podido afrontar (y la renovación de Dembélé o Sergi Roberto) tras activar las famosas 'palancas'. Este método consiste en vender un porcentaje de los distintos derechos del club (como los de televisión o marketing) a largo plazo para ganar liquidez a corto plazo.

Aun así, el problema no está todavía resuelto ya que además de pagar a los clubes vendedores los fichajes, el Barcelona tiene que hacer hueco en la masa salarial para poder inscribir a los nuevos futbolistas. De no ser así, los fichajes no podrán debutar en la Liga, que está a poco más de una semana de comenzar.

