Incógnita Isco: sin equipo a tan solo unos días de que comiencen las ligas

El caso de Isco Alarcón es llamativo dentro de este mercado de traspasos. Desde que dejara la disciplina del Real Madrid, se esperaba que un futbolista con su carrera y sus logros no tardara en encontrar acomodo. Sin embargo, este viernes comienzan ya varias de las grandes ligas europeas (Premier League, Ligue 1, Bundesliga) y el próximo fin de semana empezará la Liga española, y el internacional español no tiene equipo.

Se le acaba el tiempo a un jugador que, aunque en las últimas temporadas bajó tanto su rendimiento como su participación en el Real Madrid, sigue atesorando talento como pocos jugadores en España en los últimos años. Desde que se supo que no renovaría con el Real Madrid, que optó por futbolistas más jóvenes y de corte más físico, se vinculó al ex del Málaga con varios equipos, pero principalmente con el Sevilla y el Betis.

Los dos equipos de la capital andaluza tantearon a Isco, pero la situación económica de ambos, poco boyante, y el rendimiento del mediapunta en los últimos tiempos parece que han echado por tierra un posible acuerdo.

Isco Alarcón, en el banquillo del Real Madrid. AFP7 / Europa Press

Además, en el caso del Betis parece una opción complicada, ya que tiene jugadores de un corte similar, como Nabil Fekir o Sergio Canales, y también están interesados en la vuelta de Dani Ceballos. Por parte del Sevilla, el jugador es muy del gusto de Julen Lopetegui, con el que alcanzó uno de sus mejores niveles de juego en la selección española pero, de momento, parece que tampoco aterrizará en el Sánchez-Pizjuán.

Isco, que hace unos meses cumplió 30 años, ha estado entrenando en solitario estas últimas semanas para prepararse de cara a un posible fichaje para la 2022/2023, algo que todavía no ha llegado. La parte positiva es que al no pertenecer a ningún equipo su límite para fichar no está en el 1 de septiembre, fecha en la que se cierra el mercado de traspasos en España.

Al ser agente libre tiene libertad para unirse a cualquier club en cualquier momento de la temporada siempre y cuando el club en el que recale tenga fichas disponibles para incorporar futbolistas, un contexto similar al de Marcelo. Desde que el brasileño no fuera renovado con el Real Madrid se encuentra buscando un nuevo equipo, aunque en su caso la opción de ir a una liga menor, como Brasil, sí está sobre la mesa.

Seguir en la élite

Eso sí, Isco parece determinado a seguir su carrera al máximo nivel, es decir, jugando para un equipo de una gran liga europea, descartando así la posibilidad de un destino exótico en la MLS o las ofertas millonarias que puedan aparecer desde Oriente Medio.

Una situación extraña para un futbolista que durante años fue un fijo en la selección española, ganador de cinco Champions con el Real Madrid y de los más dotados técnicamente que ha pasado por el fútbol español en los últimos años. Un jugador que deslumbró desde sus inicios en el Málaga y que ahora se encuentra buscando un nuevo equipo.

